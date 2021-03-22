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Недвижимость

Глава Барнаула вместе с дольщиками обсудил прогресс строительства проблемного ЖК «Парковый»

Глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с дольщиками обсудил текущую ситуацию по завершению строительства проблемного ЖК «Парковый», сообщает мэрия города.

В ЖК "Парковый" засыпали парковку.
В ЖК "Парковый" засыпали парковку.
Инициативная группа дольщиков ЖК "Парковый".

Напомним, незадолго до приезда в Алтайский край премьер-министра Михаила Мишустина дольщики ЖК «Парковый» обратились к губернатору Виктору Томенко, выразив опасения остаться совсем без жилья.

После этого Томенко заявил, что проконтролирует возведение проблемных объектов оказавшегося на грани банкротства «Барнаулкапстроя», вплоть до самой сдачи.

По новому плану объект должны ввести в октябре 2021 года. На совещании представители дольщиков наряду с общими вопросами высказали опасения в связи с засыпкой части котлована на месте подземной парковки, предусмотренной проектом.

«Впредь все вопросы по парковке решать только совместно с дольщиками», — сказал Франк и поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города совместно с «Барнаулкапстроем» более тщательно проработать этот вопрос.

В заседании рабочей группы принял участие депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, который отметил непростую ситуацию с жилым комплексом.

«Посчитал своим долгом подключиться к разрешению ситуации с завершением строительства ЖК Парковый. Ситуация непростая, но не безвыходная. Важно выйти на диалог с администрацией города и совместными усилиями найти верный путь, который позволит справиться с проблемой», — подчеркнул он.

Франк отметил, что заседания по ЖК будут проходить в администрации города регулярно — по четвергам. По итогам заседаний инициативной группе дольщиков будут направлять протокол принятых решений.

Сейчас ЖК строится поэтапно, наибольшая готовность у третьей блок-секции (всего пять) — свыше 80%.

В Барнауле продаются квартиры &quot;проблемных&quot; домов ЖК &quot;Парковый&quot;.
В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый».
«Авито».

Гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов сообщил участникам совещания, что в конце марта на объект должен выйти новый подрядчик. После этого подготовят дорожную карту с указанием сроков выполнения работ.

Ранее дольщиков ЖК «Парковый» уже приглашали в мэрию, где власти, надзорные органы, профильные министерства и комитеты обсудили часть вопросов проблемного объекта.

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