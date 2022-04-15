«Глоток свежести»: какое здание горожане считают надеждой на преображение Барнаула

Открытый конкурс архитектурных проектов в самом разгаре. Жители краевой столицы продолжают слать фотографии самых красивых по их мнению зданий в городе. На этот раз список «претендентов» на звание самого красивого объекта Барнаула претендует новый корпус РАНХиГСа на ул. Партизанской, 187.

Фотографии «постмодернистского» здания в редакцию прислал житель Барнаула по имени Павел. Он уверен, что новый корпус академии заслуживает особого внимания, так как у него необычная архитектура. «Оно выглядит „потрясающе“», — отметил Павел.

«Мне хотелось бы видеть в городе больше именно таких зданий, а не однотипные постройки. Для меня это что-то вроде глотка свежести и надежда на то, что город Барнаул станет по-настоящему красивым», — поделился он своими впечатлениями.

Отметим, что строительство корпуса началось весной прошлого года. В феврале 2022-го в новом здании прошла первая экскурсия.

Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru.

Его проект был разработан коллективом мастерской «Классика». Автором выступил барнаульский архитектор Александр Деринг, разработавший проект здания «Книжного мира», проекты реставрации гостиницы «Алтай» и особняка «Русский чай» и т. д.

Мы же напоминаем, что открытый конкурс архитектурных проектов, запущенный в прошлом году девелопером Евгением Ракшиным и altapress.ru, продолжается. В нем могут участвовать любые современные объекты недвижимости, построенные с января 2021-го по ноябрь 2022 года.

Выдвигать на конкурс «претендентов» должны сами горожане. Так мы узнаем, каким они видят Барнаул будущего.

Новый корпус РАНХиГС в Барнауле. Представлено altapress.ru.

Для этого нужно всего лишь выслать на редакционную почту (stolicamira2022@gmail.com) фотографию одиночного объекта или целого ЖК и дать короткую справку — почему конкурсанта можно считать украшением города. 10 ноября текущего года лучшие из лучших будут выставлены на народное голосование.

Кстати, за самые интересные фотографии читателей ждут призы. На днях altapress.ru выберет первого победителя.

Более подробно о конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира» можно прочитать здесь. А все вопросы задать по телефону: 26−45−26.