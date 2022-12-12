Голосуем за лучший архитектурный объект Барнаула

Квартал или комплекс? Модерн или реверанс сталинскому ампиру? Жилой или нежилой? Интересных домов в Барнауле много — стоит только посмотреть по сторонам. Но какой из них самый ненаглядный? Решать вам.

Итог конкурса «Барнаул — столица мира» зависит от вас. Выберите лучший объект* — и его архитектор получит крупную премию. Кто знает, возможно, ваша любовь вдохновит зодчего на новую достопримечательность.

* Голосование продлится до 08.01.2023 . Итоги будут опубликованы на www.altapress.ru