12 декабря
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Недвижимость

Голосуем за лучший архитектурный объект Барнаула

Квартал или комплекс? Модерн или реверанс сталинскому ампиру? Жилой или нежилой? Интересных домов в Барнауле много — стоит только посмотреть по сторонам. Но какой из них самый ненаглядный? Решать вам.

Конкурс "Барнаул-столица мира".
Конкурс "Барнаул-столица мира".
Источник: ИД "Алтапресс".

Итог конкурса «Барнаул — столица мира» зависит от вас. Выберите лучший объект* — и его архитектор получит крупную премию. Кто знает, возможно, ваша любовь вдохновит зодчего на новую достопримечательность.

* Голосование продлится до 08.01.2023. Итоги будут опубликованы на www.altapress.ru

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