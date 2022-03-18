«Холди Дискаунтер» за полцены. В Бийске продают здание скандально-известного на Алтае банкрота

Центральное агентство залогового имущества выставило на продажу бывший супермаркет, принадлежавший обанкротившемуся ретейлеру — «Компании Холидей». Здание находится на ул. Сенная, 106/1. Еще в феврале недвижимость оценивали в 30,6 млн рублей. Сегодня же ее готовы продать за 15,3 млн рублей.

Что известно о лоте

В объявлении, выставленном на сайте «Авито», сказано, что здание площадью 904,4 кв. м продают вместе с 20-ю позициями оборудования. К нему прилагается участок, оформленный в собственность. Размер объекта— 5,4 тыс. кв. м. Его помещения можно использовать для торговли.

В тексте также сказано, что одноэтажный супермаркет построили в 2013 году. Он возведен на ленточном фундаменте с использованием каркасно-панельной технологии. Внутренняя отделка стандартная, коммуникации — центральные.

Главный фасад здания выходит на ул. Сенная. Его окружает смешанная застройка. К объекту обеспечен удобный подъезд и обеспечена транспортная доступность. Участок благоустроен, а на прилегающей территории есть парковка.

Наследие «Холидея»

Имущество «Компании Холидей» рассеяно по нескольким регионам Сибири: в Алтайском крае, Кемеровской, Томской, Омской областях и т.д. Часть собственности уже продали с молотка.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Так, бывший супермаркет-дискаунтер на ул. Малахова, 126-а вместе с оборудованием в рамках прошлогоднего аукциона пополнили активы «Мария-Ра» (принадлежит семье Ракшиных). Компания предложила за имущество должника самую высокую цену, повысив заявленную на аукционе стоимость с 21, 9 млн рублей до 32,8 млн рублей.

Кстати, в начале 2020-го «Мария-Ра» уже владеет двумя бийским магазинами, когда-то принадлежавшими «Компании Холидей». Ретейлер купил их на аукционе за 96,1 млн рублей.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Отметим, «Компания Холидей» ранее была одним из крупнейших ритейлеров Сибири. Торговая сеть принадлежала в том числе и бизнесмену Николаю Скороходову.

Скандальная известность

В начале этого года стало известно, что Альфа-Банк намерен взыскать с основателя ГК «Холидей», а также с гендиректора организации Татьяны Саженовой, убытки в размере 66,2 млн рублей в конкурсную массу «Кора-ТК». Компания также обанкротилась в 2019 году. И она тоже принадлежала Скороходову.

В Бийске за 15,3 млн рублей продают здание супермаркета , принадлежавшее обанкротившейся «Компании Холидей». «Авито».

В прошлом году вокруг «Компании Холидей» разразился крупный скандал. Правопреемник обанкротившегося ретейлера инициировал ряд судебных тяжб с бывшими поставщиками из Сибири. Предпринимателям даже пришлось обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову с просьбой защитить их права.