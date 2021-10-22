Банкротство «Холидея». Какое имущество ритейлера распродают в Барнауле и кто сорвался с крючка несостоятельного партнера

На торги выставили здание бывшего супермаркета «Холди» и участок земли под ним, расположенные на ул. Малахова, 126-а, принадлежавший когда-то крупному сибирскому ретейлеру «Холидей». Прошлый год показал ажиотажный спрос на недвижимость скандально известной компании. Про нее громко заговорили после неоднократных попыток пополнить копилку за счет исков в адрес бывших партнеров из разных регионов Сибири. О давней истории, а также о том, какое еще имущество идет с молотка и какие сдвиги произошли в истории с поставщиками «Холидея» — в материале altapress.ru.

Все с молотка

В списке лота, который на портале «ЦДТ» значится под № 126, указаны 229 позиций. Центральное место занимает недвижимость: здание площадью 736 кв. м и земельный участок размером более 2,6 кв. м. Кроме того, на аукцион выставлено оборудование: витрины, системы видеонаблюдения, кассовые терминалы, весы и т. д., а также компьютеры, кресла и даже галоши.

В Барнауле продается имущество обанкротившегося «Холидея». «Циан».

Что касается недвижимого имущества «Компании Холидей», то, согласно аукционной документации, на него наложены обременения: ипотека и аренда.

Кроме того, в общем списке недвижимости, подготовленной к продаже на аукционе, значатся 12 зданий на сумму более 217 млн рублей, 11 нежилых помещений за 284 млн рублей и 16 земельных участков за 84 млн рублей. Имущество находится в Алтайском крае, Кемеровской, Томской и Омской областях.

История аукционов

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Напомним, «Компания Холидей» ранее была одним из крупнейших ритейлеров Сибири. Торговая сеть принадлежала в том числе бизнесмену Николаю Скороходову.

В 2018 году на ГК «Холидей» подали свыше 250 исков. Долг компании перед кредиторами составил более 3 млрд рублей. Торговая сеть попыталась выкрутиться и найти средства, но ничего не получилось. Через год — в марте 2019-го — Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию банкротом. К концу декабря суд арестовал имущество «Компании Холидей» на сумму в 17,4 млрд рублей.

В Барнауле продается имущество обанкротившегося «Холидея». «Циан».

На аукционах недвижимость расходилась «на ура». Так, в начале июля прошлого года два магазина — в Бийске (площадью 2,9 тыс. кв. м) и Новокузнецке (1 тыс. кв. м) купила алтайская сеть «Мария-Ра». Покупки обошлись в 55,3 млн рублей и 40,8 млн рублей соответственно.

Тогда на торги выставляли имущество ритейлера-банкрота на сумму в 1,39 млрд рублей. В аукционный список вошли в том числе 10 зданий с земельными участками и 12 помещений торговых центров в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.

В итоге, удалось реализовали восемь зданий и помещений в Новосибирске, Бийске, Новокузнецке и Омске. Цена вопроса — 495,4 млн рублей. Часть лотов ушли с молотка с повышением начальной стоимости. В целом, недвижимость продали на 23% дороже, чем она выставлялась изначально.

Попытки нащупать «золоту жилу»

«Холидей». архив ООО «Компания Холидей»

Первый конфликт, связанный с «Холидеем» начал разгораться в 2019 году.

Сначала суд отстранил конкурсного управляющего Сергея Капустникова, ведущего производство по делу о банкротстве ритейлера, и поставил на его место Трофима Кузнецова.

Отметим, что перед отстранением Капустников (после признания компании банкротом) успел сократить часть задолженности «Холидея» перед поставщиками из Алтайского края, Новосибирской, Томской и Омской областей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Новый управляющий, после своего назначения в сентябре 2019-го через суд стал требовать деньги назад в конкурсную массу (а это сотни миллионов рублей, выплаченных поставщикам). Арбитражный суд Новосибирской области по одному удовлетворял иски.

Начались затяжные суды. Конфликт дошел до крайней стадии: производители, поставлявшие товары «Холидею», обратились к президенту Владимиру Путину. Кстати, делом даже заинтересовалась Генпрокуратура РФ. Ведомство поручило коллегам из Новосибирска разобраться в случившемся.

В конце концов, поставщикам удалось доказать свою правоту. Судя по документам из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, бывшим партнерам сети «Холидей» удалось выиграть 80 судов.

Деньги. Фото из открытых источников.

Следующим ударом для сибирских предпринимателей стали претензии от правопреемницы ритейлера компании «Холидей Маркетинг» о выплате компенсаций за якобы нарушение исключительного права на товарный знак. На кон были поставлены судьбы более 80 поставщиков из Сибири, ведь иски исчислялись миллионами рублей. Для некоторых это катастрофическая потеря. Из алтайских бизнесменов «под раздачу» попали такие крупные фирмы, как «Бочкари», «Алтан», «Ренессанс Косметик» и т. д.

Схема стала «золотой жилой» для ритейлера и настоящей ловушкой для поставщиков. Тогда предприниматели выяснили: «Холидей Маркетинг» получил все права на товарные знаки и маркировки родственной фирмы еще в 2017 году (до банкротства «Холидея»). Но поставщиков об этом никто не предупредил.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

Бизнесмены, а также юристы, которые защищали их интересы, отмечали, что налицо злоупотреблении правом. Иными словами, это хитрая «мошенническая» схема, цель которой состоит в не совсем законном обогащении, либо стремлении стать мажоритарным кредитором в банкротстве «Холидея».

Любопытно, что суды Новосибирска встали на сторону большинства предпринимателей из области. А вот алтайским бизнесменам повезло меньше. Суды упорно удовлетворяли иски со стороны правопреемницы ритейлера. Так было, например, с фирмой «Константа», которая отшивала для торговой сети детскую одежду под брендом «Игрята». Компания стала первой жертвой схемы, с нее хотели «стрясти» примерно 2,5 млн рублей.

Открытие нового магазина «Холидей Классик» в Новосибирске. vk.com/holiday_classic_nsk

В марте 2020-го суд удовлетворил иск «Холидей Маркетинг», а уже в январе текущего года кассация отправила дело обратно в первую инстанцию. После этого Арбитражный суд Алтайского края вынес противоположное решение: в удовлетворении исковых требований правопреемницы «Холидея» отказать. В апреле ею была подана кассация, но ее отклонили.

На деловых встречах и круглых столах, где не раз рассматривался вопрос о претензиях ретейлера, предприниматели подчеркивали: все дело в несовершенном законодательстве, которое, по мнению бизнесменов, и позволяет не чистым на руку партнерам находить различные лазейки.