«Холидей» закрыл четыре магазина в Барнауле. Что дальше?

Новосибирский ритейлер «Холидей» закрыл в Барнауле четыре магазина, в том числе те, которые изначально представляли премиальный формат сети. Как пояснил altapress.ru источник в «Холидее», это связано с оптимизацией бизнеса: закрываются нерентабельные проекты.

Какие магазины закрыли

Шукшина , 28

28 Попова , 114

114 Попова , 275

275 Попова , 60а

По данным сети 2ГИС, в Барнауле и Новоалтайске работают 18 филиалов «Холди». В их числе четыре закрывшиеся накануне точки.

Константин Никитеев,

директор агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

На Попова, 114 был «Холидей Классик» — большой магазин-тысячник (размещался на площади в тысячу кв. м, — прим. ред.). На мой взгляд, это был самый удачный формат новосибирской сети, который выделял ее среди прочих магазинов. Был смысл туда идти. Их формат дискаунтеров не выстрелил: они стали работать в нише «Мария-Ра» и «Магнита», но ничего интересного предложить не смогли.

Что происходит с «Холидеем»

25 июля 2018 года арбитражный суд Новосибирска ввел в «Холидее» процедуру банкротства до 25 января 2019 года. В дело вступили несколько десятков компаний. Основной кредитор — Альфа-банк, долг перед которым превышает 2,8 млрд руб, пишет «КоммерсантЪ». Общий долг — 3 млрд.

На заседании суда представитель «Холидея» Ирина Гребнева заявила: «У нас явные признаки неплатежеспособности». Но у ритейлера есть много незаложенной в банке недвижимости, стоимость которой перекрывает требования кредиторов.

Поставщики начали подавать иски на «Холидей» в 2017 году. В ноябре владелец компании Николай Скороходов выставила на продажу все свои супермаркеты и гипермаркеты — более 150 объектов общей площадью около 300 тыс. кв. м.

Часть магазинов оперативно купила «Лента», которая уже начала открывать на их месте свои супермаркеты. Другую часть, предполагали в СМИ, купит развивающийся «Магнит». Но сделка не состоялась.

Перспективы «Холидея»

Источник в компании «Холидей» подчеркнул altapress.ru, что сеть не уходит из Алтайского края, а оптимизирует работу магазинов. Кроме того, источник «Континент Сибирь» сообщает, что компания зарегистрировала новое юрлицо, под которым работает сеть.

Сейчас сеть пытается продать свои объекты. Один из потенциальных покупателей — компания «Мария-Ра». Однако ее основатель Александр Ракшин заявлял altapress.ru, что большая часть адресов его не интересует так как рядом уже есть точи алтайской сети. За другие новосибирцы предлагают слишком дорого.

Эксперт «Комерсанта» Виктор Шкуренко (ТД «Шкуренко», Омская область) говорит, что цены на активы существенно завышены: «Кроме того, всех потенциальных покупателей останавливает дело о банкротстве компании — все совершенные сделки могут быть оспорены».