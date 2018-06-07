Градсовет разрешил построить высотку на месте ветхих домов в центре Барнаула

Дом построят на углу Циолковского и Пролетарской. Он спроектирован из трех блок секций: в центре 16-этажная, а по бокам 10-этажные. На первом этаже дома предусмотрены коммерческие помещений. Застройщик планирует увязывать новостройку с соседними. Для домов, например, будет спроектирована одна прогулочная площадка.

Архитекторы предусмотрели несколько типов планировок. В доме будут квартиры формата евро с кухнями-студиями, а также традиционные с отдельными кухнями. Количество комнат — от одной до четырех. Всего 150 квартир.

Новый проект "Адалин-Строй" возведут на место ветхих домов. Присутствовавший на градосовете руководитель компании Игорь Дублей рассказал, что ему пришлось выкупить и расселить около 30 домовладений.

Также предприниматель рассказал, что сейчас он участвует в реконструкции гимназии №22, чтобы обеспечить детей-новоселов учебными местами.

Известно, что компания "Адалин-Строй" уже несколько лет готовит к строительству площадку на Пролетарской. Ранее компания разрабатывала проект высотой 25 этажей. В декабре 2017 года Игорь Дублей пояснял altapress.ru, что администрации города "не нравится" точечная высотная застройка в центре. Причина — находящиеся рядом социальные учреждения и дороги не справляются с резким увеличением населения на участках, где раньше были малоэтажные дома.