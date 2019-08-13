Как барнаульские застройщики привлекают покупателей необычными «фишками»

Тренажеры на крыше, открытые террасы и водопад во дворе — найти такое жилье в Барнауле вполне реально. И как оказалось, это только малая часть «фишек» нашего рынка недвижимости. Altapress.ru узнал в строительных компаниях, какие необычные решения интересны жителям краевой столицы и возможно ли сейчас выдумать что-то новое.

Краткое содержание

Ситуация на рынке

Все наши спикеры отметили, что в их проектах есть интересные изюминки, но вот общую картину предложений застройщиков в Барнауле они оценивают по-разному.

Алексей Сабируллов, маркетолог группы компаний «Адалин», считает, что в краевой столице сложилась интересная ситуация.

«Покупателей с деньгами мало, а застройщиков много, поэтому выбор у барнаульцев очень большой. Компании серьезно конкурируют и, как следствие, предлагают более качественные объекты. У нас потребитель получает интересный продукт в отличие от того же Новосибирска — там сейчас все еще могут просто „коробку“ продать», — говорит Сабируллов.

С этим не согласен Андрей Комяков, помощник директора по коммерческим вопросам компании «Строительная перспектива». Он утверждает, что оригинальных предложений в Барнауле не так много и решения у всех плюс-минус стандартные. Его поддерживает финансовый директор «Союза» Елена Греб.

Квартира. Интерьер. СС0

«Чем больше будет концептуальных проектов в городе — тем лучше: их не так много у нас, как хотелось бы. Да, придумывают интересные названия, рекламные ходы, но по факту все то же самое, что и 10, и 20 лет назад, — считает Греб. — Одно дело — завлечь человека „обложкой“, другое — разочаровать его „содержанием“, и тогда покупатель больше к тебе не вернется».

Индивидуальные названия

Как бы барнаульские застройщики ни стремились выделиться на фоне других, они развиваются примерно в одних и тех же трендовых направлениях.

Большинство новых жилых комплексов получают собственные названия. Андрей Комяков считает, что это, с одной стороны, дань моде, с другой — нужно для удобства.

«Запоминающееся название отпечатывается в памяти людей, и его потом проще использовать, чем адрес объекта, — поясняет Комяков. — Мы, когда даем названия, стараемся подчеркнуть уникальную особенность объекта. Если это „Солар“ — то потому, что квартиры там будут получать максимальное количество света. Если „Две эпохи“ — потому, что там раньше был завод XIX века и некоторые постройки сохранились».

ЖК «Две эпохи» ( визуализация). архив ООО ПСК «Строительная перспектива»

Общественное пространство

Застройщики пытаются по-новому взглянуть на общественное пространство. Если говорить о придомовой территории, ее делают более безопасной и комфортной, чтобы здесь проводили время и дети, и взрослые.

Все чаще появляются проекты сити-парков: они предполагают масштабное озеленение, аллеи, фонтаны и арт-объекты на территории жилого комплекса. Подобную концепцию реализовал Андрей Комяков в жилом комплексе «Солар»: «В центре города особенно мало парков и зеленых зон, и новых, судя по генплану, пока не предвидится. Поэтому дом со своим мини-парком для людей будет предпочтителен».

Детские площадки — важная часть сити-парка — развиваются в несколько ином ключе. Туда приходят экологичные материалы.

Например, в жилом комплексе «Новая высота» от «Союза» игровая зона будет почти полностью сделана из дерева породы робиния. При росте оно может приобретать изогнутые формы, а устойчивость робинии к гниению позволяет не использовать лакокрасочные материалы. Поэтому, по словам Елены Греб, можно почти полностью отказаться от металла и пластика на площадке.

Детская площадка у высотки на ул. Взлётной. Татьяна Кузьмина

Парковки и автомобильные дороги нередко выносят за пределы внутреннего двора дома. Получается так называемый «двор без машин», как, например, в жилом комплексе «Две эпохи». Андрей Комяков считает, что в такой концепции — масса плюсов: «И ребенка можно спокойно отпускать на улицу, и машины под окнами не тарахтят, и площадь двора полностью отведена под спортивную и игровую зоны». К тому же, как отмечает Комяков, «двор без машин» положительно влияет на динамику продаж жилья.

Однако при такой организации жилого комплекса не всегда достаточно парковочных мест. Здесь нужна либо большая территория за домом, либо подземная парковка, либо гаражный кооператив — а это дополнительные затраты.

Другая часть общественного пространства — современные входные группы. И от старых подъездов они отличаются не только названием.

«Как правило, это уже не тесные и темные пространства, а широкие холлы с высокими потолками, где размещены колясочная зона, велопарковка, комнаты консьержей или службы безопасности, — поясняет Сабируллов. — В дизайне входных групп присутствуют элементы декора. В отделке используются керамогранит, фактурная штукатурка, энергосберегающие светильники и подвесные потолки».

Личные террасы

Не дает покоя барнаульским застройщикам и идея персональных открытых террас для жильцов. Эту задумку пытались реализовать много раз, но получилось это только у нескольких компаний. Екатерина Аксенова, руководитель отдела продаж «Домстроя», рассказывает, что квартиры с террасами в их доме на Интернациональной раскупили довольно быстро: там это полноценная площадь для прогулок (до 35 кв. м).

Прогулка. СС0

«Строительная перспектива» тоже продавала квартиры с террасами, на пр. Комсомольском. Но застройщик остался не слишком доволен результатами.

«Не могу сказать, чтобы такое предложение пользовалось большой популярностью, оно не усилило динамику продаж. В нашем климате ведь возникает вопрос: что делать с открытой террасой зимой? Там и хранить особо ничего нельзя», — замечает Андрей Комяков.

Синтез и переупаковка

Любое дизайнерское или маркетинговое новшество — это синтез уже существующих решений, часто застройщиков из других регионов или стран. Елена Греб говорит, что «Союз» отслеживает тренды и старается первым внедрять их в городах.

«"Двор без машин», например, мы в Барнауле реализовали раньше других застройщиков, такая концепция в столице края сейчас только набирает популярность. Идею мы взяли из Санкт-Петербурга и Москвы", — рассказывает финдиректор.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

При этом она отмечает, что применить у нас можно любую задумку — главное не просто скопировать, а правильно адаптировать, чтобы жителям было хорошо.

Иногда в оборот входят и старые «фишки», только в обновленном варианте. Так, «Адалин» в «Большой Медведице» и «Марсе» стал продавать сити-боксы — индивидуальные помещения в подземном паркинге (до 20 кв. м) для хранения сезонных вещей.

Эксплуатируемые кровли

Екатерина Аксенова к экспериментам относится более холодно. По ее словам, строи­тельство — не та сфера, где каждый день уместны изыскания: нельзя взять какую-то сумасшедшую идею и воплотить ее без учета целесообразности.

«Любой строитель в первую очередь ориентируется на нормы безопасности, климатические условия, предпочтения жителей. Тот же бассейн на крыше: реализовать это возможно, но необходимо ли?» — говорит Аксенова.

Крыша дома. СС0

Подобные проекты в Барнауле обсуждали уже много раз, но Андрей Комяков отмечает, что в жилом доме ни один из них так и не был воплощен.

«Бассейн на крыше — это технически очень сложно. Детские площадки там предлагают, если нет нормальной придомовой территории. Хотя решение сомнительное: на крышу по вентканалам выходит воздух из кухонь и санузлов, по фановым трубам — воздух из стояков канализации, поэтому ароматы там так себе», — говорит Комяков.

Однако эксплуатируемые кровли жилых домов — распространенная практика в Москве и за рубежом, особенно в крупных густонаселенных городах. А значит, либо неприятный запах на крыше не чувствуется, либо его можно избежать, если грамотно спроектировать коммуникации.

Стоимость «фишек»

Важность понятий «дизайн» и «маркетинг» на рынке жилья за последнее время возросла и продолжает расти — с этим согласны почти все наши респонденты. Однако Елена Греб и Алексей Сабируллов утверждают, что расходы строительных компаний на продвижение не увеличились.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Тем не менее разные «фишки» — это дополнительные траты для девелоперов. Здесь самая сложная работа ложится на плечи финансистов компании. Они должны правильно определить себестоимость объекта и обеспечить доступность жилья для покупателя.

«Грамотные специалисты без проблем рассчитают, сколько денег и на что можно потратить, чтобы объект оставался в нужном ценовом сегменте, — говорит Греб. — В эконом-классе тоже возможны интересные эксперименты. Пример тому — жилой комплекс „Времена года“ с велодорожками, искусственными газонами и огороженной площадкой для выгула собак».

Хотя и здесь есть свои нюансы. Эта площадка приспособлена скорее для дрессировки: там есть спортивные снаряды (горки, барьеры), но очень мало свободного места. Поэтому, чтобы питомец смог побегать и поиграть с другими собаками, придется пойти на газон или пустырь.

Андрей Комяков менее оптимистичен и считает, что фантазия очень часто ограничивается бюджетом.

«Интересные решения использует, например, один из новосибирских застройщиков. Но, если там „квадрат“ стоит под 90 тыс. рублей, то у нас — намного меньше. Поэтому многие идеи у себя мы либо совсем не можем применить, либо только в жилье бизнес-класса».

Как привлечь внимание

Какими бы ни были условия рынка, застройщикам нужно привлечь внимание к своему продукту. И мнения по этому поводу очень разные.

Андрей Комяков уверен, что реклама здесь — важный, но далеко не главный аспект: «Нужно помнить, что квартира не импульсная покупка. Увидел красивое объявление, понравилось, пошел купил квартиру — нет, это так не работает».

Интерьер. Квартира. СС0

Поэтому необязательно придумывать что-то необычное; по словам Комякова, рецепт успешного жилого комплекса уже давно написан.

«Для хорошей динамики продаж достаточно строить качественно, уделять внимание благоустройству территории. И не жадничать: не пытаться вместить больше квадратных метров, чем допустимо для комфортного проживания на участке», — считает Комяков.

Алексей Сабируллов тоже говорит о качестве жилья и отмечает, что по этому параметру застройщики Барнаула очень «подтянулись» в последнее время. Они используют интересные технологии — например архитектурное стекло. Оно «затонировано» с наружной стороны, поэтому приватность обеспечена даже жителям первых этажей.

Но почти так же, как качество, по словам маркетолога, важны и эмоции. «Современный покупатель не хочет просто бетонометры — ему нужна комфортная среда для жизни в шумном городе», — утверждает Сабируллов.

Елена Греб идет еще дальше и заявляет, что сегодня дом должен стать твоим продолжением. Покупателю надоела однотипность жилья и обстановки СССР — отсюда запрос на индивидуальность.

Что необычного предлагают строители