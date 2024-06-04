На градостроительном совете в Барнауле презентовали новые объекты. Два из них увеличат в городе количество магазинов и, возможно, вакансий, а третий добавит парковочных мест. Что они собой представляют – расскажем в материале.

Впереди – андеграунд

На градостроительном совете в Барнауле представили проект нового торгово-офисного центра. Его планируют построить в Индустриальном районе на улице Власихинской, 160б.

Центр планируют построить напротив квартала 2002, рядом с поликлиникой № 14. Проект разработали в бюро «Инновация» для компании «Мегион» Александра Сычева.

На площадке размером 1,7 тыс. кв. метров построят четырехэтажное здание с подземным паркингом на 33 автомобиля.

Первый этаж здания будет занят торговыми помещениями, а остальные этажи – офисными.

Фасады здания оформят витражным остеклением и панелями «под дерево». Пилястры и колонны по вечерам будет подчеркивать подсветка.

Архитекторы стремились создать единый ансамбль с существующей застройкой, добавляя при этом индивидуальность объекту.

Главный фасад здания будет обращен к Северному Власихинскому проезду, к подстанции, украшенной граффити. Ее отразили на визуализации. Территорию вокруг здания озеленят.

Проект согласовали, посоветовав не огораживать здание от подстанции забором и уточнить условия публичного сервитута для организации проезда к зданию.

1,7 тыс. кв. м – площадь участка;

665 кв. м – площадь застройки;

3,6 тыс. кв. м – общая площадь здания.

Аккуратный дом у большой дороги

На Павловском тракте, 37, рядом с магазином «Формула» планируют построить двухэтажный магазин с административными помещениями. Небольшое и простое здание на «парадной» магистрали города вызвало вопросы на градостроительном совете. Его защищал архитектор Владимир Золотов.

Объект планируют построить небольшом участке, где ранее стоял ветхий частный дом. Его расположат с учетом возможного расширения Павловского тракта.

Здание будет двухэтажным: первый этаж предназначен для торговых помещений, а второй - для административных. Также планируется построить технический подвал с трехметровыми потолками, хотя его и не планируют сдавать в аренду.

В будущем, возможно, к зданию пристроят дополнительные помещения. Для этого маневра одну из стен сделают глухой. Все фасады планируют отделать композитными материалами и штукатуркой.

Эскиз здания на Павловском тракте, 37. Мастерская Золотова Эскиз здания на Павловском тракте, 37. Мастерская Золотова Эскиз здания на Павловском тракте, 37. Мастерская Золотова [picturebig=80486

Некоторые эксперты ожидали увидеть на этом месте иное здание. Например, член градостроительного совета Евгений Носенко отметил, что спроектированный объект не сочетается с существующей застройкой. Он также предлагает отказаться от строительства на Павловском тракте до тех пор, пока не решен вопрос его развития.

Владимир Золотов сказал, что ориентировался на единый стиль с планируемыми зданиями по соседству. Главный архитектор края Виктор Четошников уточнил, почему нельзя увеличить этажность объекта, чтобы он соответствовал значению магистрали.

Это невозможно сделать, не добавляя количество парковочных мест. А ставить их на участке в 4,45 сотки уже негде, объяснил Владимир Золотов.

Некоторые эксперты рекомендовали пересмотреть колористическое решение и опереться на облик существующей застройки, где используются голубые, красные и коричневые оттенки.

Эскиз здания на Павловском тракте, 37. Мастерская Золотова

Архитектор Петр Анисифоров подобрал к объекту эпитет «инженерный».

Авторы проекта попросили подумать над использованием подвального этажа и пересмотреть цветовое решение фасадов в рабочем порядке. Проект согласовали.

445 кв. м – площадь участка;

222 кв. м – площадь застройки;

575 кв. м – общая площадь здания.

Офис-гараж в двойном экземпляре

Две гараж-стоянки с помещениями общественного назначения появятся в Индустриальном районе Барнаула. Архитектор Владимир Золотов презентовал проект на градостроительном совете.

Объекты будут находиться на участках на проезде Северный Власихинский, 118 и 120, в юго-западной части микрорайона 2011. Чтобы обосновать строительство, разработали проект планировки квартала.

Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120. Мастерская Золотова Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120. Мастерская Золотова Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120. Мастерская Золотова Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120. Мастерская Золотова Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120. Мастерская Золотова

Вокруг расположены 10-16-этажные дома. Проезд, а также озеленение отделят будущие гаражные комплексы от территории школы.

В каждом из гаражей будет по 138 машиномест – с -1 до 2 этажа включительно. А по 45 парковочных мест приготовили на самих участках.

«В жилых районах офисные помещения практически не строят, в них видим потребность. Если ее не будет, сократим объем: мы приготовили пару вариантов с устройством помещений общественного назначения в теле гаражей. Чтобы не нужно было ничего ломать».

Второй вариант зданий предусматривает места для более 200 автомобилей и, соответственно, минимуму общественных помещений.

Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120. Мастерская Золотова

Как отметил Владимир Золотов, на участке установят санитарно-защитные зоны и проведут работы по охране окружающей среды.

Эксперты порекомендовали увеличить вместимость гаражей и отдать первым этажам общественную функцию.

Проект одобрили.

Объекты на пр. Северный Власихинский, 118 и 220 примерно одинаковы. У каждого: 3,3 тыс. кв. м – площадь участка;

2 тыс. кв. м – площадь застройки;

2,6 тыс. кв. м – площадь общественных помещений.

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