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Недвижимость

Какие мощные торгово-офисные центры и гаражные комплексы построят в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле презентовали новые объекты. Два из них увеличат в городе количество магазинов и, возможно, вакансий, а третий добавит парковочных мест. Что они собой представляют – расскажем в материале.

Проект торгово-офисного центра улице Власихинской, 160б.
Проект торгово-офисного центра улице Власихинской, 160б.
Бюро «Инновация»

Впереди – андеграунд

На градостроительном совете в Барнауле представили проект нового торгово-офисного центра. Его планируют построить в Индустриальном районе на улице Власихинской, 160б.

Центр планируют построить напротив квартала 2002, рядом с поликлиникой № 14. Проект разработали в бюро «Инновация» для компании «Мегион» Александра Сычева.

На площадке размером 1,7 тыс. кв. метров построят четырехэтажное здание с подземным паркингом на 33 автомобиля.

Первый этаж здания будет занят торговыми помещениями, а остальные этажи – офисными.

Фасады здания оформят витражным остеклением и панелями «под дерево». Пилястры и колонны по вечерам будет подчеркивать подсветка.

Архитекторы стремились создать единый ансамбль с существующей застройкой, добавляя при этом индивидуальность объекту.

Главный фасад здания будет обращен к Северному Власихинскому проезду, к подстанции, украшенной граффити. Ее отразили на визуализации. Территорию вокруг здания озеленят.

Проект согласовали, посоветовав не огораживать здание от подстанции забором и уточнить условия публичного сервитута для организации проезда к зданию.

1,7 тыс. кв. м – площадь участка;
665 кв. м – площадь застройки;
3,6 тыс. кв. м – общая площадь здания.

Аккуратный дом у большой дороги

На Павловском тракте, 37, рядом с магазином «Формула» планируют построить двухэтажный магазин с административными помещениями. Небольшое и простое здание на «парадной» магистрали города вызвало вопросы на градостроительном совете. Его защищал архитектор Владимир Золотов.

Объект планируют построить небольшом участке, где ранее стоял ветхий частный дом. Его расположат с учетом возможного расширения Павловского тракта.

Здание будет двухэтажным: первый этаж предназначен для торговых помещений, а второй - для административных. Также планируется построить технический подвал с трехметровыми потолками, хотя его и не планируют сдавать в аренду.

В будущем, возможно, к зданию пристроят дополнительные помещения. Для этого маневра одну из стен сделают глухой. Все фасады планируют отделать композитными материалами и штукатуркой.

Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Мастерская Золотова
Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Мастерская Золотова
Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Мастерская Золотова

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Некоторые эксперты ожидали увидеть на этом месте иное здание. Например, член градостроительного совета Евгений Носенко отметил, что спроектированный объект не сочетается с существующей застройкой. Он также предлагает отказаться от строительства на Павловском тракте до тех пор, пока не решен вопрос его развития.

Владимир Золотов сказал, что ориентировался на единый стиль с планируемыми зданиями по соседству. Главный архитектор края Виктор Четошников уточнил, почему нельзя увеличить этажность объекта, чтобы он соответствовал значению магистрали.

Это невозможно сделать, не добавляя количество парковочных мест. А ставить их на участке в 4,45 сотки уже негде, объяснил Владимир Золотов.

Некоторые эксперты рекомендовали пересмотреть колористическое решение и опереться на облик существующей застройки, где используются голубые, красные и коричневые оттенки.

Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Эскиз здания на Павловском тракте, 37.
Мастерская Золотова

Архитектор Петр Анисифоров подобрал к объекту эпитет «инженерный».

Авторы проекта попросили подумать над использованием подвального этажа и пересмотреть цветовое решение фасадов в рабочем порядке. Проект согласовали.

445 кв. м – площадь участка;
222 кв. м – площадь застройки;
575 кв. м – общая площадь здания.

Офис-гараж в двойном экземпляре

Две гараж-стоянки с помещениями общественного назначения появятся в Индустриальном районе Барнаула. Архитектор Владимир Золотов презентовал проект на градостроительном совете.

Объекты будут находиться на участках на проезде Северный Власихинский, 118 и 120, в юго-западной части микрорайона 2011. Чтобы обосновать строительство, разработали проект планировки квартала.

Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Мастерская Золотова
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Мастерская Золотова
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Мастерская Золотова
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Мастерская Золотова
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Мастерская Золотова

Вокруг расположены 10-16-этажные дома. Проезд, а также озеленение отделят будущие гаражные комплексы от территории школы.

В каждом из гаражей будет по 138 машиномест – с -1 до 2 этажа включительно. А по 45 парковочных мест приготовили на самих участках.

«В жилых районах офисные помещения практически не строят, в них видим потребность. Если ее не будет, сократим объем: мы приготовили пару вариантов с устройством помещений общественного назначения в теле гаражей. Чтобы не нужно было ничего ломать».

Второй вариант зданий предусматривает места для более 200 автомобилей и, соответственно, минимуму общественных помещений.

Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Проект офисов-гаражей на пр. Северный Власихинский, 118, 120.
Мастерская Золотова

Как отметил Владимир Золотов, на участке установят санитарно-защитные зоны и проведут работы по охране окружающей среды.

Эксперты порекомендовали увеличить вместимость гаражей и отдать первым этажам общественную функцию.

Проект одобрили.

Объекты на пр. Северный Власихинский, 118 и 220 примерно одинаковы. У каждого:

3,3 тыс. кв. м – площадь участка;
2 тыс. кв. м – площадь застройки;
2,6 тыс. кв. м – площадь общественных помещений.

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