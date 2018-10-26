Какой район Барнаула считают одним из самых перспективных и привлекательных

Барнаул будет развиваться благодаря реновации центра города, считает застройщик — компания «Мой дом» . Самая перспективная территория столицы края — участки, где сейчас находится частный сектор. Она сочетает в себе близость к деловому, культурному и социальному центру города и возможность комплексной застройки.

Именно в малоэтажном центре краевой столицы будут появляться наиболее привлекательные жилые комплексы. Компания «Мой дом» уже возводит ЖК «Новый квартал», который расположен на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Как уже сообщалось, он представляет собой два 18-этажных дома с закрытым двором. Проект реализуется по концепции «Двор для людей — среда для жизни».

Артем Коренев,

директор компании «Мой дом»:

Барнаул постепенно обновляется. И если еще несколько лет назад большая доля жилья строилась в Индустриальном и Ленинском районах, то сейчас акцент смещается в сторону центра. Жители города поняли, что жить в центре и не терять время на стояние в пробках — это хорошо. Заметьте, в новой версии генплана Барнаула появилась реновация именно этой территории, хотя раньше было по-другому. Поэтому таких жилых комплексов, как «Новый квартал», будет появляться больше. Неспроста мы заявляем, что компания «Мой дом» является одним из локомотивов реновации центра города.

По мнению Артема Коренева, в ближайшие 10 лет в малоэтажном центре Барнаула будет строиться не менее 30% от всего объема жилья города. Здесь расположены передовые школы и детские сады, театры и музеи, парки и скверы, набережная Оби. Выезд из города тоже находится в непосредственной близости.

Главный архитектор Барнаула Сергей Боженко, комментируя генплан города, подтвердил, что новое интересное жилье будет появляться именно в центре.

Сергей Боженко,

главный архитектор Барнаула:

Мы выбирали зоны, территории, где участки максимально приближены к дорогам и инженерным сетям. Это территории западнее Красноармейского проспекта — в северной части Октябрьского района и в западной части Центрального района. Этого достаточно, чтобы на 20 лет обеспечить наших инвесторов участками для строительства многоэтажного жилого фонда.

Одним из важных факторов развития центра Барнаула директор компании «Мой дом» Артем Коренев считает появление дворов, где семья сможет отдохнуть, погулять с ребенком и провести время. Двор должен быть безопасным и интересным. В ЖК «Новый квартал» спроектировано именно такое решение. При разработке архитекторы ориентировались на дизайн среды европейского жилого комплекса.

Квартиры в ЖК «Новый квартал» еще в продаже. Доступны 1−2-3−4-комнатные варианты.

ЖК «Новый квартал» Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в. Сайт застройщика: барнаулдом.рф Телефон отдела продаж: 533−991

Застройщик ООО «Мой Дом». Проектная декларация на сайте барнаулдом. рф