Крупный барнаульский застройщик возведет ЖК в Сочи

Известно, что это будет двухподъездная 12-этажка в ЖК «Каскад». На цокольном этаже разместят центр для настольных игр.
Окна застройщик обещает панорамные, с видами на горы и море. С одной стороны от ЖК — лес, водоемы, садоводства, с другой — обжитые кварталы с социальной и транспортной инфраструктурой.
Сдать объект планируют во втором квартале 2021 года.
Один квадратный метр доходит до 85 — 115 тысяч рублей, что в два раза дороже новостроек в Барнауле, но в пределах средней стоимости в Сочи.
Как отмечает портал, официальным застройщиком числится СЗ «Кларус» — одно из дочерних предприятий «Селфа».