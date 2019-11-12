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Недвижимость

Крупный барнаульский застройщик возведет ЖК в Сочи

Строительная компания «Селф» анонсировала новую высотку, которую построит в Сочи, пишет «Алтайский портал недвижимости». Квадратный метр в два раза дороже, чем в Барнауле.

ЖК "Каскад" в Сочи.
ЖК "Каскад" в Сочи.
altayrealt.ru

Известно, что это будет двухподъездная 12-этажка в ЖК «Каскад». На цокольном этаже разместят центр для настольных игр.

Окна застройщик обещает панорамные, с видами на горы и море. С одной стороны от ЖК — лес, водоемы, садоводства, с другой — обжитые кварталы с социальной и транспортной инфраструктурой.

Сдать объект планируют во втором квартале 2021 года.

Один квадратный метр доходит до 85 — 115 тысяч рублей, что в два раза дороже новостроек в Барнауле, но в пределах средней стоимости в Сочи.

Как отмечает портал, официальным застройщиком числится СЗ «Кларус» — одно из дочерних предприятий «Селфа».

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