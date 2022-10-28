Кто и как может получить налоговый вычет за вторую квартиру, рассказал юрист

По словам Тарасова, получить налоговый вычет за вторую квартиру могут россияне, купившие первую после 1 января 2014 года и менее чем за 2 млн рублей.
Если первое жилье стоило 1,5 млн рублей, то со второго можно получить вычет не более чем с 500 тыс. рублей (без учета расходов на выплату ипотечных процентов).
Для получения вычета нужно загрузить в личный кабинет налогоплательщика сканы или фото договора купли-продажи, ипотечного договора (если есть), листа записи о регистрации прав, а также платежный документ.
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