28 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Кто и как может получить налоговый вычет за вторую квартиру, рассказал юрист

Кто может получить налоговый вычет за покупку второй квартиры, рассказал «Прайму» юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0

По словам Тарасова, получить налоговый вычет за вторую квартиру могут россияне, купившие первую после 1 января 2014 года и менее чем за 2 млн рублей.

Если первое жилье стоило 1,5 млн рублей, то со второго можно получить вычет не более чем с 500 тыс. рублей (без учета расходов на выплату ипотечных процентов).

Для получения вычета нужно загрузить в личный кабинет налогоплательщика сканы или фото договора купли-продажи, ипотечного договора (если есть), листа записи о регистрации прав, а также платежный документ.

Ранее Счетная палата спрогнозировала, когда пенсия упадет ниже зарплаты на 30%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость