Кто и как может получить налоговый вычет за вторую квартиру, рассказал юрист

Кто может получить налоговый вычет за покупку второй квартиры, рассказал «Прайму» юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.

По словам Тарасова, получить налоговый вычет за вторую квартиру могут россияне, купившие первую после 1 января 2014 года и менее чем за 2 млн рублей.

Если первое жилье стоило 1,5 млн рублей, то со второго можно получить вычет не более чем с 500 тыс. рублей (без учета расходов на выплату ипотечных процентов).

Для получения вычета нужно загрузить в личный кабинет налогоплательщика сканы или фото договора купли-продажи, ипотечного договора (если есть), листа записи о регистрации прав, а также платежный документ.

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