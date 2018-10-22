На вторичном рынке жилья Барнаула стало меньше квартир. Что это значит?

На рынке готовых квартир Барнаула сокращается предложение. Уже через полгода это приведет к заметному росту цен, рассказал altapress.ru Дмитрий Дворядкин, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая (СРБ). Что сейчас делать тем, кто планировал продавать или покупать жилье в ближайшее время?

Что происходит на вторичном рынке жилья Барнаула?

В начале октября на вторичном рынке Барнаула на продаже было 5,5 тыс. квартир — на 5% меньше, чем в начале года. Это значит, что на квартиры стали быстрее находиться покупатели.

Дмитрий Дворядкин,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Эталоном может быть ситуация 2014 года. Тогда в базе предложений около 4,5 тысяч квартир, то есть рынок был динамичным и растущим. Но уже в 2015 году он стал затовариваться. К 2017 году база приросла до 6 тысяч предложений. Естественно, это сопровождалось падением цены, которое продолжалось до марта 2018 года. Уже несколько месяцев подряд цена топчется на месте, что говорит о том, что она достигла дна и пойдет вверх.

Традиционно из продажи быстро уходят одно- и двухкомнатные квартиры. Но и более просторные объекты пользуются спросом. «Трех- и четырехкомнатные часто покупают с привлечением материнского капитала», — уточняет Дворядкин.

Дмитрий Дворядкин , президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая. СРБ.

Почему так происходит?

В первую очередь рынок двигает ипотека. Летом банки предлагали самые низкие процентные ставки за всю историю кредитования под залог недвижимости. Граждане получали деньги в среднем под 9,2% годовых. Минимальная ставка достигала 8,7%.

Дмитрий Дворядкин,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

После того, как регулятор повысил ключевую ставку, банки сообщили, что ипотека подорожает. Тема активно муссируется, некоторые даже объявляют точную дату повышения ставок, тем самым подогревая спрос. И это работает.

Фактически же ипотека пока подорожала на 0,25−0,5 процентных пунктов. «Это не так много. В течение года ставка может прибавить еще 0,25−0,75 п.п. То есть революции не произойдет», — говорит президент СРБ.

Другая причина изменений на вторичном рынке — события на «первичке». Во-первых, там сократилось предложение. Уже сейчас сложно найти у застройщиков квартиры в домах, которые должны сдать в I и II кварталах 2019 года.

Во-вторых, застройщики начали работать по новому закону, регулирующему участие дольщиков. Им приходится перестраивать свои бизнес-процессы, больше кредитоваться.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Дмитрий Дворядкин,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Цены на новостройки растут. Квартиры в только что заложенных домах стоят столько же, сколько в новостройках на стадии сдачи. Кроме того, прайсы корректируют каждый квартал, а где-то и каждый месяц. Эти события касаются и вторичного рынка, ведь чтобы купить жилье в новостройке, многие продают старые квартиры. Если дорожает «первичка», приходится дороже продавать «вторичку».

К чему это приведет?

Дмитрий Дворядкин отмечает, что цены на вторичном рынке начнут заметно расти. В первую очередь из-за того, что к концу года традиционно растет спрос на жилье, а значит база предложения станет еще меньше. Как результат, в начале 2019-го в некоторых сегментах квартиры подорожают на 7−10% — с 44−45 тысяч рублей за кв. м до 47−48 тыс. руб.

Что делать тем , кто собирался покупать или продавать квартиру?

На динамичном рынке недвижимости важно вовремя сориентироваться, чтобы не прогадать. Дмитрий Дворядкин советует: