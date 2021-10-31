Квартира с «усталым» лосем в набедренной повязке стала самым дорогостоящим съемным жильем в Барнауле

Трехкомнатная квартира с ярким дизайном и площадью в 134 кв. м находится в жилом комплексе «Аквамарин» на ул. Приречная, 1. На сегодняшний день она держит пальму первенства среди жилья, сдаваемого арендаторам на длительный срок. Стоимость месячного проживания в ней составляет 100 тыс. рублей.

В середине августа этого года «трешка» с необычным дизайном и фигурой «усталого» лося в набедренной повязке была выставлена на продажу за 11,9 млн. рублей. Сегодня она возглавила ТОП самой дорогой арендной недвижимости.

Квартира полностью укомплектована. Она находится на 19 этаже, откуда открывается потрясающий вид на Обь. В квартире поработал дизайнер с богатой фантазией. Он наполнил пространство трехкомнатной квартиры не совсем обычными интерьерными решениями и арт-объектами.

Так, на одну из стен он «усадил» фигурку лягушки, а у перегородки из стеклянных блоков поставил статую понурого лося, одетого в набедренную повязку. Не исключено, что истукана часто используют в качестве вешалки.

К слову, у лося есть брат-близнец. Он когда-то украшал интерьер одного из ресторанов поселка Эстосадок, расположенного недалеко от Сочи.

Необычные арт-объекты квартиры на ул. Приречная , 1. «Авито».

Что касается «трешки», то в ее оформлении спокойно уживаются кирпично-металлический лофт, элементы конструктивизма, поп-арт и детали из этно-стиля. Чего только стоят ее потолки с объемными панелями, кругами и трубами.