Квартирный вопрос. Как экономические потрясения и коронавирус влияют на вторичный рынок жилья и элитку

Рынок недвижимости стал более привлекательным с приходом нового экономического кризиса. Россияне перестали доверять валютным сбережениям и срочно тратят их на покупку домов и квартир. Такая тенденция уже свойственна столичному рынку, городам-миллионнникам и центральной части России. Очевидно, что она постепенно докатится до Алтайского края. Об этом — в обзоре Altapress.ru.

Спрос на «вторичку» в Москве вырос

Как известно, импульсы российскому рынку дает столица. Так, Росреестр сообщил, что в феврале 2020 года количество сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Москвы увеличилось на 42% в сравнении с предыдущим месяцем. Это рекордный показатель за последние несколько лет.

Эксперты компании «ИНКОМ-Недвижимость» в интервью «Российской газете» отмечают рост сделок на 5% в сравнении с февралем 2019 года. И добавляют, что февральский рост спроса относительно января — это рядовая ситуация, а вот рост спроса и количества заключаемых сделок относительно прошлого года вызван, конечно же, стрессовой экономической ситуацией как в стране, так и в мире. Кроме того, эксперты недвижимости прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ставок по ипотеке.

Сергей Шлома,

директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость:

Подобные прогнозы, в свою очередь, повлияли на активизацию покупателей-ипотечников: согласно нашим оценкам, в первые две недели марта на «вторичке» столицы актуальный спрос по сделкам с привлечением кредита был на 20 процентов выше, чем годом ранее.

Эксперты объясняют повышенный спрос тем, что покупатели, остерегаются повышения цен и стараются успеть купить жилье, пока оно не подорожало.

Недвижимость. СС0

Как ведут себя продавцы «вторички»

По мнению Андрея Соловьева, директора департамента городской недвижимости Knight Frank, собственники жилья в России сегодня делятся на два типа. Первые держат паузу и дожидаются стабилизации курса рубля по отношению к валютной корзине, вторые — «совершают сделки с небольшой корректировкой для себя»

Эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» занимают иную позицию. Согласно их данным, не более 3% собственников ушли в «режим ожидания». Такие продавцы надеются на массовый выход покупателей на рынок, а также на быстрый рост цен, как это было в 2014 году. Однако следует учитывать, что сейчас предложения на вторичке по стране больше, а накопленного капитала у граждан — гораздо меньше.

Помимо пандемии и волатильности рубля, главной угрозой для рынка ряд экспертов считают повышение ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке. Рост этих показателей может привести к падению ипотечного спроса.

Кроме того, из-за падения курса рубля, вероятнее всего, снизится платежеспособность населения. Как считает Андрей Соловьев, покупатели сегодня, в первую очередь, обращают внимание на цену, тогда как раньше их интересовали «качественные характеристики объекта».

Москва. «Москва-Сити» СС0

Чего ждать в Алтайском крае

Вадим Руссков, руководитель сети офисов недвижимости «Миэль», отмечает «всплеск» спроса на недвижимость в середине марта — ажиотаж был вызван динамикой курсов валют. Правда, теперь спрос практически вернулся к докризисным значениям.

Эксперт добавляет, что сегодня говорить о длительном влиянии коронавируса на стоимость объектов, а также на спрос и предложение, было бы весьма преждевременно. Ситуация прояснится как минимум к концу месяца.

Сейчас компания работает в удаленном режиме, проведение консультаций и заключение договоров осуществляется по сети.

Вадим Руссков,

руководитель сети офисов недвижимости «Миэль»:

Кончится эпидемия коронавируса, тогда мы продолжим работать в прежнем формате. Добавим много нового, чему обучились в режиме самоизоляции. Никаких проблем я пока не вижу.

Вадим Руссков , компания «МИЭЛЬ» Фото предоставлено компанией «МИЭЛЬ»

Прогнозы федеральных экспертов

Риэлторы полагают, что рост спроса, обусловленный желанием сохранить накопленные средства через инвестиции в недвижимость, может продлиться до конца года. Но в обозримом будущем спрос, скорее всего, будет падать.

Сергей Колосницын, директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty, прогнозирует резкое подорожание недвижимости на вторичном рынке. По его мнению рост может составить за год 20−30% в зависимости от колебаний курса, после чего объем предложения снизится на 20%, а спрос упадет на 50%.

Правда, не все эксперты настроены так пессимистично. Некоторые из них дают более умеренный прогноз:

Сергей Шлома,

директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость:

Все же влияние внешних событий я бы назвал краткосрочным — покупатели постепенно адаптируются к новым условиям, в том числе к повышению ипотечных ставок, и рынок недвижимости вернется к функционированию в штатном режиме.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

Он оценивает рост сделок в сегменте вторичного жилья по сравнению с 2019 года в 5−10%

Эксперты единодушны лишь в том, что до конца года рынок вторичного жилья не сможет стабилизироваться. Рано или поздно это случится, но отыграть цены, которые будут расти как минимум весь год, едва ли удастся.

Меньше всего пострадает «элитка»

Данный сегмент рынка вторичной недвижимости не слишком печалится от экономических потрясений, считают эксперты Knight Frank. Объем предложения здесь существенно не изменится, спрос будет стабильным на протяжении года, за исключением весенне-летнего периода — здесь возможен лишь небольшой рост.

Цена на элитную недвижимость также не претерпит существенных изменений, она увеличится, но незначительно. «Из-за ослабления рубля средние бюджеты предложения элитной загородной недвижимости от собственников могут вырасти на 3−5% по итогам года», — отмечают эксперты.