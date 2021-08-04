Лицо или физиономия. Может ли Барнаул спасти то, чего уже больше никогда не построят

Несветлое будущее
Безусловно, изменения существенным образом отражаются и на центральной части Барнаула. Мы являемся свидетелями того, как ревизии подвергаются архитектурные доминанты, существование которых в привычном для горожан виде представлялось нерушимым.
Так, совсем скоро преобразится площадка рядом с Речным вокзалом, большие перемены ожидаются на барнаульском «ковше», ушел в прошлое стадион «Локомотив», даже здание ЦУМа на площади Советов того и гляди будет перестроено.
Хорошо это или плохо — вопрос отдельный. Но совершенно очевидно то, что несмотря на точечные изменения, какой-то стройной концепции развития центра Барнаула — того же проспекта Ленина — горожанам не предложили.
Наглядным доказательством этого является то состояние, в котором находятся сталинки от площади Октября и вниз по главному проспекту Барнаула.
Вряд ли кто-то поспорит с тем, что это хорошие и красивые дома, которые без лишнего пафоса являются лицом нашего города. Но осыпающиеся фасады, падающая лепнина, теперь уже разномастные и растяпистые балконы, прохудившиеся кровли — все это реальность домов дохрущевской эпохи, добрая половина из которых являются памятниками формальными или неформальными — архитектуры и, казалось бы, должны содержаться в идеальном состоянии и под пристальным надзором государства.
И это явное несоответствие статуса зданий текущему состоянию заставляет говорить о глубоком кризисе, в котором находится имидж нашего города.
Андрей Атаджанов,
архитектор:
Проспект Ленина в его части, начиная от Речного вокзала и заканчивая площадью Октября, наполнен памятниками архитектуры. Некоторые из них являются ансамблевыми памятниками архитектуры. Они внесены в соответствующий реестр и охраняются государством. Проблема заключается в том, что содержание этих зданий оставляет желать лучшего, фасады сыплются, падает старая тяжелая лепнина. Все это банально угрожает безопасности.
Как подчеркивает собеседник, проспект Ленина отражает в себе историческую преемственность нашего города и является отличной возможностью развивать эту территорию как рекреационную.
Однако, по словам эксперта, сегодня самый центр краевой столицы попросту оказался в условиях неготовности к существованию в современных условиях. А это ставит простой по формулировке, но очень тяжелый по содержанию вопрос — что будет дальше?
Андрей Атаджанов,
архитектор:
Ходят слухи, что администрация города намерена заказать некий мастер-план — документ или серию документов стратегического характера, где будет рассмотрено и сформулировано будущее центра города.
Однако сегодня все эти перспективы пока выглядят достаточно туманными.
Первый шаг
Нынешнее состояние, в котором находятся многие знаковые дома на проспекте Ленина, обусловлено отсутствием системности и нормативной базы, считает известный барнаульский архитектор Александр Деринг.
Александр Деринг,
архитектор:
Практически все объекты, которые выходят на проспект Ленина на отрезке от площади Октября до площади Советов стоят на охране как объекты культурного наследия регионального значения. Но это, к сожалению, не гарантирует им безбедную жизнь. Как мы видим, эти здания, а особенно северная их сторона, очень сильно страдают от бесхозяйственности — кровли, водосточные воронки, трубы. Утеплители прохудились, образуется конденсат и все течет на фасады, декор, красивое убранство.
Состояние этих зданий эксперт характеризует просто — оно ужасно. Причем, по словам архитектора, проблема облика домов-памятников в немалой степени проистекает и от самих собственников жилья.
Александр Деринг,
архитектор:
Мы знаем случаи, когда собственники делают с окнами и балконами все, что хотят. Можно просто посмотреть и увидеть — кто во что горазд. В частности, это происходит из-за того, что на эти здания до сих пор отсутствуют паспорта фасадов. Если бы они были, то у управляющих компаний был бы документ, обязывающий собственников соблюдать определенные правила.
Поэтому, как полагает собеседник, утверждение паспортов цветового решения для таких домов — это первый шаг на пути нормализации содержания зданий.
В целом же, по мнению Александра Деринга, благополучие и сохранение центра города — это масштабная задача, решать которую необходимо путем объединения усилий городской администрации, Алтайохранкультуры, управляющих организаций, а также бизнеса и самих жильцов.
Сделано на века
Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Людмила Суслова, являющаяся экспертом в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, уверена, что в городе жизненно необходимо бороться за сохранение исторического облика центра.
По мнению собеседницы, будущее центральной части Барнаула может стать более ясным после того, как будет принята программа реновации. Людмила Суслова уверена, что сталинки — очень надежные дома, построенные на века. Поэтому этим зданиям необходима комплексная модернизация, которая затронет и кровли, и фасады, и коммуникации и придомовые территории.
Людмила Суслова,
депутат АКЗС:
Сталинки, построенные по советским строительным нормам и СНИПАМ, очень прочные и долговечные. Город должен это учитывать. И если мы говорим о реновации, то нужно обратить внимание на это и проводить здесь комплексный капитальный ремонт. В таком случае эти дома прослужат еще сто лет.
Эксперт склонна сравнивать старые дома с новостройками. И зачастую, по ее словам, качество первых оказывается лучше.
Людмила Суслова,
депутат АКЗС:
Известный факт — сегодня застройщики строят дома нередко с очень большим объемом недоделок. Ко мне поступают жалобы на то, что теперешние строители делают перегородки между соседями из гипсокартона, хотя это запрещено. А что говорить о коммуникациях — проходят 5−7 лет и нужно менять трубы. Потому что все экономят, используют самые дешевые материалы.
Что же касается многих домов в центре города, то Людмила Суслова подчеркивает: «Нужно понимать, что такого мы больше не построим, а значит необходимо это сохранить».
Свое слово в этом вопросе должно сыграть государство.
«Необходима государственная программа по сохранению исторического облика городов. Назвать ее можно как угодно, главное, чтобы эта задача была как следует профинансирована и реализована», — добавила народная избранница.
На данный же момент ничего подобного нет. Что будет дальше — вопрос открытый.