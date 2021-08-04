Лицо или физиономия. Может ли Барнаул спасти то, чего уже больше никогда не построят

Барнаул меняет свой облик с каждым годом. Глядя на то, как новые микрорайоны вырастают на месте пустырей, казалось бы, непригодных для жизни, кажется, что само время ускорило свой ход. Впрочем, этот «форсаж» в развитии краевой столицы затрагивает далеко не все территории. В то время как спальные районы растут подобно грибам, центр города во многом оказался втянут в пучину безвременья.

Несветлое будущее

Безусловно, изменения существенным образом отражаются и на центральной части Барнаула. Мы являемся свидетелями того, как ревизии подвергаются архитектурные доминанты, существование которых в привычном для горожан виде представлялось нерушимым.

Так, совсем скоро преобразится площадка рядом с Речным вокзалом, большие перемены ожидаются на барнаульском «ковше», ушел в прошлое стадион «Локомотив», даже здание ЦУМа на площади Советов того и гляди будет перестроено.

Хорошо это или плохо — вопрос отдельный. Но совершенно очевидно то, что несмотря на точечные изменения, какой-то стройной концепции развития центра Барнаула — того же проспекта Ленина — горожанам не предложили.

Арка на пр. Ленина. Виктор Беляков.

Наглядным доказательством этого является то состояние, в котором находятся сталинки от площади Октября и вниз по главному проспекту Барнаула.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что это хорошие и красивые дома, которые без лишнего пафоса являются лицом нашего города. Но осыпающиеся фасады, падающая лепнина, теперь уже разномастные и растяпистые балконы, прохудившиеся кровли — все это реальность домов дохрущевской эпохи, добрая половина из которых являются памятниками формальными или неформальными — архитектуры и, казалось бы, должны содержаться в идеальном состоянии и под пристальным надзором государства.

И это явное несоответствие статуса зданий текущему состоянию заставляет говорить о глубоком кризисе, в котором находится имидж нашего города.

С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Проспект Ленина в его части, начиная от Речного вокзала и заканчивая площадью Октября, наполнен памятниками архитектуры. Некоторые из них являются ансамблевыми памятниками архитектуры. Они внесены в соответствующий реестр и охраняются государством. Проблема заключается в том, что содержание этих зданий оставляет желать лучшего, фасады сыплются, падает старая тяжелая лепнина. Все это банально угрожает безопасности.

Как подчеркивает собеседник, проспект Ленина отражает в себе историческую преемственность нашего города и является отличной возможностью развивать эту территорию как рекреационную.

Однако, по словам эксперта, сегодня самый центр краевой столицы попросту оказался в условиях неготовности к существованию в современных условиях. А это ставит простой по формулировке, но очень тяжелый по содержанию вопрос — что будет дальше?

Ленина , 67. Анна Зайкова , altapress.ru

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Ходят слухи, что администрация города намерена заказать некий мастер-план — документ или серию документов стратегического характера, где будет рассмотрено и сформулировано будущее центра города.

Однако сегодня все эти перспективы пока выглядят достаточно туманными.

Первый шаг

Нынешнее состояние, в котором находятся многие знаковые дома на проспекте Ленина, обусловлено отсутствием системности и нормативной базы, считает известный барнаульский архитектор Александр Деринг.

С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова

Александр Деринг,

архитектор:

Практически все объекты, которые выходят на проспект Ленина на отрезке от площади Октября до площади Советов стоят на охране как объекты культурного наследия регионального значения. Но это, к сожалению, не гарантирует им безбедную жизнь. Как мы видим, эти здания, а особенно северная их сторона, очень сильно страдают от бесхозяйственности — кровли, водосточные воронки, трубы. Утеплители прохудились, образуется конденсат и все течет на фасады, декор, красивое убранство.

Состояние этих зданий эксперт характеризует просто — оно ужасно. Причем, по словам архитектора, проблема облика домов-памятников в немалой степени проистекает и от самих собственников жилья.

Александр Деринг,

архитектор:

Мы знаем случаи, когда собственники делают с окнами и балконами все, что хотят. Можно просто посмотреть и увидеть — кто во что горазд. В частности, это происходит из-за того, что на эти здания до сих пор отсутствуют паспорта фасадов. Если бы они были, то у управляющих компаний был бы документ, обязывающий собственников соблюдать определенные правила.

На проспекте Ленина разваливается балкон. Андрей Храмов в vk.com/barneos22

Поэтому, как полагает собеседник, утверждение паспортов цветового решения для таких домов — это первый шаг на пути нормализации содержания зданий.

В целом же, по мнению Александра Деринга, благополучие и сохранение центра города — это масштабная задача, решать которую необходимо путем объединения усилий городской администрации, Алтайохранкультуры, управляющих организаций, а также бизнеса и самих жильцов.

Сделано на века

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Людмила Суслова, являющаяся экспертом в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, уверена, что в городе жизненно необходимо бороться за сохранение исторического облика центра.

Трещина в стене дома на проспекте Ленина Алиса Дригина

По мнению собеседницы, будущее центральной части Барнаула может стать более ясным после того, как будет принята программа реновации. Людмила Суслова уверена, что сталинки — очень надежные дома, построенные на века. Поэтому этим зданиям необходима комплексная модернизация, которая затронет и кровли, и фасады, и коммуникации и придомовые территории.

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

Сталинки, построенные по советским строительным нормам и СНИПАМ, очень прочные и долговечные. Город должен это учитывать. И если мы говорим о реновации, то нужно обратить внимание на это и проводить здесь комплексный капитальный ремонт. В таком случае эти дома прослужат еще сто лет.

Эксперт склонна сравнивать старые дома с новостройками. И зачастую, по ее словам, качество первых оказывается лучше.

Барнаул зимой. Дом под Шпилем Анна Зайкова

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

Известный факт — сегодня застройщики строят дома нередко с очень большим объемом недоделок. Ко мне поступают жалобы на то, что теперешние строители делают перегородки между соседями из гипсокартона, хотя это запрещено. А что говорить о коммуникациях — проходят 5−7 лет и нужно менять трубы. Потому что все экономят, используют самые дешевые материалы.

Что же касается многих домов в центре города, то Людмила Суслова подчеркивает: «Нужно понимать, что такого мы больше не построим, а значит необходимо это сохранить».

Свое слово в этом вопросе должно сыграть государство.

«Необходима государственная программа по сохранению исторического облика городов. Назвать ее можно как угодно, главное, чтобы эта задача была как следует профинансирована и реализована», — добавила народная избранница.

Трещина в стене дома на проспекте Ленина Алиса Дригина

На данный же момент ничего подобного нет. Что будет дальше — вопрос открытый.