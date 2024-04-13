Трекомнатную квартиру продают в Барнауле за 28 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Мерзликина, 6А.

Львов и саванну за бешеные деньги можно найти в Барнауле.

Общая площадь трешки 81 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 345 тыс. рублей.

Полноценная трехкомнатная квартира располагается на 14 этаже в 14-ти этажном доме.

Внутри установлены панорамные пластиковые стеклопакеты, дающие много солнечного света.

Отмечается, что высота потолков — четыре метра.

Просторная кухня позволит всей семье собираться за праздничным столом, или просто за вечерней трапезой.

Большая лоджия служит зоной отдыха, где с удовольствием можно наблюдать восход с чашечкой кофе или просто хорошо проводить время со своей семьей.

В квартире сделан современный ремонт.

Расположение дома также порадует. Рядом университеты, магазины, пекарни, детские сады.

В подъезде поддерживается чистота и порядок.

Ранее сообщалось, что стильный и комфортный дом продают в пригороде Барнаула за 22,8 млн рублей.

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