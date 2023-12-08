На Алтае опасаются вторжения застройщиков-гигантов и думают, как от них спастись

Напомним, что КРТ предполагает комплексную реновацию или освоение определенной территории. Пилотной площадкой для проекта станет Поток. Под программу также попадают федеральные земли на северо-западе от пересечения ул. Просторной и Павловского тракта.
Основные затраты на первоначальном этапе приходятся на инженерную и транспортную инфраструктуру.
«Застройщик, оценивая ситуацию, понимая, что нужно вложить огромные деньги, а их нет, потому что нет реализации, порой отказывается от проекта, - сказала Герасимович. – В результате в регионы заходят крупные застройщики: «Самолет», «Брусника» и другие. Тенденция идет по всей стране».
Выход, как сказала выступающая, есть. Она обратила внимание, что региональные застройщики стали заключать со Сбербанком концессионные соглашения на строительство инженерной и социальной инфраструктуры – не только школ и поликлиник, но и даже спортивных объектов.
Участники таких соглашений – субъект федерации, застройщик и банк. Они создаются одновременно с заключением договора о КРТ.
«Небольшой застройщик в Ярославле, просчитав экономику, отказался от проекта КРТ. Мэр собрал совещание с ним, банком и «Дом.РФ», все пересчитали с учетом концессионных соглашений, и застройщик продолжил работу», - сказала Герасимович. – Нам тоже нежелательно, чтобы в город приходили крупные игроки, нужно развиваться самим».
Еще один способ, который может решить многие проблемы КРТ, по мнению Герасимович, - федеральный проект «Инфраструктурное меню». По нему можно получить бюджетный кредит на развитие инженерной инфраструктуры.
Зинаида Герасимович предлагает использовать эти механизмы, а также утвердить программу по комплексному развитию Обского бульвара.
Что делают в других регионах
Активно осваивать КРТ-подходы в России начали в прошлом году. Каждый регион выбирает свой путь: в каких-то правительство берет на себя ряд вопросов и определяет необходимые параметры стройки, в каких-то ведущая роль – у бизнеса.
В 65 субъектах в стадию строительства вступили на 419 территориях площадью 11 тыс. га. На них планируют построить 78 млн кв. м, из которых 56 млн – жилая недвижимость.
Всего в проработке 1 тыс. территорий общей площадью 27 тыс. га.
В Новосибирской области КРТ реализуют через Агентство развития жилищного строительства, созданное местным правительством.
Оно помогает взаимодействовать застройщикам, ресурсоснабжающим организациям, банкам, жителям и т.д.
Итог: на территориях под КРТ еще до торгов уже есть вся инженерная инфраструктура, то есть земли полностью готовы для строительства.
В области реализуют 26 проектов на 565 га. Расселят 130 тыс. кв. м аварийного жилья и построят почти 6 млн кв. м нового.
В Кемеровской области вопросом также занимается структура при правительстве.
Основной упор делают на реновации. Там стремятся создать новый облик городов: шаговая доступность всех соцобъектов, сети велодорожек, соединяющие все микрорайоны, красивая архитектура с использованием биотехнологий в строительстве и т.д.
Так в центре Кемерово вместо частного сектора построят современный район.
«Власти организовали работу с населением с участием юристов и психологов, - сказала Герасимович. – С жителями уже 700 домовладений заключили соглашения и решили вопрос переселения».
С начала 2023 года по этому механизму также обновляются Новокузнецк и Шерегеш. Всего под КРТ определили 540 га, где можно построить 3,5 млн кв. м жилья.