4 августа
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Недвижимость

На обанкротившийся барнаульский завод не нашлось покупателей

Торги по реализации полного пакета акций барнаульского завода ЖБИ-100, принадлежащего обанкротившейся компании «СтройГАЗ», не состоялись из-за отсутствия покупателей. Об этом сообщает «Банкфакс».

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Конкурсный управляющий установил начальную цену в 5 млн рублей, которая бы повышалась на 5% при каждом следующем шаге торгов.

Заявки на участие принимались с 24 июня по 30 июля. Вот только ни один из потенциальных покупателей интереса к мероприятию не проявил, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся.

Напомним, компания «СтройГАЗ» признана банкротом в еще 2018 году. По итогам 2016 года, когда о проблемах «СтройГАЗа» стало широко известно, компания показала убыток в 670 млн рублей. Далее ситуация только усугублялась. Убыток в 2017 составил 203 млн, в 1 квартале 2018 — 135 млн рублей.

Изначально в реестр требований кредиторов было включено почти 4 млрд рублей. На март 2022 года было погашено 675 млн рублей. В конкурсную массу включено имущество на сумму 587,5 млн рублей, которое было реализовано в объеме 428,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что апартаменты и гаражи бывшего топ-менеджера барнаульской компании «СтройГАЗ» Евгения Ледина снова выставили на продажу. С молотка хотят пустить двое апартаментов и две гаражные клетки в болгарском селе Лозенец на берегу Черного моря. Начальная цена лота была снижена и теперь составляет 42,6 млн рублей.

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