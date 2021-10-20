«Невидимые здания» построят на въезде в Барнаул: сооружения сольются с природой

В Барнауле на градостроительном совете утвердили проекты необычных зданий придорожного сервиса и бытового обслуживания, имеющих «невидимые» стены, сообщает « Толк ».

Ряд торговых объектов построят на въезде в город со стороны Павловского тракта.

Эскизные проекты двух построек рассмотрели на градостроительном совете 14 октября.

«Одно здание разместится в 260 метрах вглубь от Павловского тракта, 331а (сразу за лесополосой). Площадь участка составляет 5 тыс. кв. метров, здания — более 1 тыс. кв. метров. На прилегающей территории предусмотрено 21 парковочное место», — рассказал архитектор Владимир Золотов.

В оформлении фасадов применят зеркальные наружные стены, в которых отражаются природные пейзажи, за счет чего сооружения сливаются с окружающей средой и становятся «невидимыми».

Также используют белые, серые и бежевые оттенки штукатурки, а в облицовке фасадов — панели с текстурой под дерево.

Второе здание запроектировано в таком же стиле и оформлении на участке 4 тыс. кв. метров. На нем расположится парковка для 20 автомобилей и торгово-выставочная площадка.

Внутри зданий планируют разместить магазины с мелкими товарами для автомобилей и коммунально-бытового обслуживания.

Ранее сообщили, что барнаульский поселок Южный вырастет до 23 этажей благодаря «кварталу голландских архитекторов».