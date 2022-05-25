Ноу-хау: в российском городе новостройку подпирают строительным краном во время сильного ветра

На днях в паблике во «ВКонтакте» « Подслушано в Салехарде » появилось фото новостройки, которую подпирает строительный кран.

Автор поста поинтересовался: «Можно узнать у администрации, а это нормально, что только построившийся дом второй год подряд при неблагоприятных условиях подпирают, людям то что думать?»

Администрация Салехарда попыталась успокоить автора публикации в сообществе.

«По информации от застройщика, приняты предупредительные меры, чтобы не была повреждена обшивка дома. После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств», — отрапортовала администрация Салехарда на публикацию в паблике.

Ответ вызвал шквал негодования, а также сарказм комментаторов.

«По укреплению? Вы серьезно? Там ветровые нагрузки троечники- школьники считали? Или слегка не по проекту сделали, авось прокатит?», «А что всю обшивку тогда не подпирают, а только кусочек?», «Не успели построить уже ремонтируют и опять за счет налогоплательщиков. Такое только в России возможно», «Стабильность, она такая, ее подпирать надо», «Хорошо, что не руками жильцов решили обшивку держать. Это, конечно, и смешно, и грустно», — пишут комментаторы.

На публикацию в соцсети обратили внимание сотрудники местной прокуратуры. Теперь работники надзорного ведомства проведут соответствующую проверку.

Ранее в Кемеровской области жители Прокопьевска пожаловались мэру на недавно построенный разрушающийся многоэтажный дом.

Там пояснили, что обшивка дома попросту не выдержала обильных дождей, а само здание полностью пригодно для жизни.