27 апреля
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Недвижимость

О провале и «параличе» состояния рынка ипотеки заявил вице-премьер

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал состояние ипотечного рынка «параличом», передает «Интерфакс».

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

«Ипотека провалилась за последние две недели. Просто провалилась», — сказал замглавы правительства на форуме «Инфраструктурное строительство. Курс на импортозамещение».

По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов за две последние недели находился на минимальном уровне.

Также на низком уровне кредитование строителей. По его словам, ключевой проблемой является то, что банки недостаточно финансируют отрасли экономики, пишет bfm.ru.

Хуснуллин сказал, что до последних дней было «два месяца паралича».

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