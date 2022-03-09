В Госдуме предложили снизить ипотеку до 5% на новостройки

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки, пишут « Известия ».

Как отметил первый зампред комитета Владимир Кошелев, программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.

«Поддержка отрасли даст колоссальный мультипликативный эффект — налоги, развитие смежных отраслей экономики. Она позволит сохранить и создать миллионы рабочих мест», — указал парламентарий.

Согласно предложению, в рамках спецпрограммы Центробанк должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков. Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем.

Как уточняет издание, Минстрой рассчитывает среднюю стоимость квадратного метра в регионах, полученный показатель используют для расчетов некоторых социальных выплат, а также при переселении людей из аварийного жилья.

Инициативу по снижению ипотеки в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Ранее сообщили, что из-за роста ипотеки в России до 20% рынок выдачи жилищных займов упадет в 5−10 раз.