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Недвижимость

Цунами или легкая волна: в Барнауле зафиксирован всплеск предложений на рынке новостроек

«Первичный» рынок недвижимости краевой столицы наводнили новые предложения. За минувшие сутки только на сайте «Авито» появилось более 100 квартир разных конфигураций и ценовых характеристик. Стоимость варьирует от 2,5 млн рублей до 11 млн рублей. О чем говорит тенденция, altapress.ru прокомментировала руководитель проекта корпоративного развития компании «Проспект Недвижимость» Марина Ракина.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Ипотека доступная и не очень

Буквально на днях стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 20%. На это финансовые организации страны отреагировали увеличением стоимости кредитов. Вверх поползли ставки по ипотекам.

Например, Сбербанк с 1 марта выставил минимальную ипотечную ставку на строящееся и готовое жилье в размере 18,6%. А вот кредиты в рамках господдержки остались на прежнем уровне.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

В том числе это касается «Господдрержки 2020» — льготной программы кредитования заемщиков, решивших купить жилье в новостройке. Почти два года назад она стала спасательным кругом для строительной отрасли, переживавшей не самые лучшие времена в первую волну пандемии 2020-го.

Спустя три дня, 4 марта, базовые ставки по основным ипотечным программам — сразу до 23% — повысил ВТБ. В банке также не стали пересматривать ипотеку с господдержкой. К тому же, по рыночным программам его заемщики могут рассчитывать на дисконт в 0,6 п.п. за электронную регистрацию сделки и как зарплатные клиенты.

Вал новостроек

Марина Ракина отмечает сохранившаяся льготная ставка безусловно влияет на спрос. Он повышается, а значит растет и предложение. Сейчас рынок работает в более доступном для рядового потребителя сегменте рынка недвижимости.

Марина Ракина, руководитель АН «Проспект. Недвижимость»
Марина Ракина, руководитель АН «Проспект. Недвижимость»
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

«Государство наверняка продолжит поддерживать застройщиков. На сегодняшний день льготная ипотека сохраняется, поэтому девелоперы стараются активнее размещать объявления о продаже своей недвижимости, чтобы привлечь к ней внимание потребителей», — отметила эксперт.

Сейчас на популярном сайте «Авито» в топе самых свежих квартир жилье как в строящихся, так и уже сданных в эксплуатацию комплексах. Среди них: Arthouse, Oscar, «Мичурин Парк», «Шотландия», «Адалин на Кутузова», «Демидовские горки» и т. д. Но назвать их появление из ряда вон выходящим событием нельзя. Во-первых, увеличение предложения не настолько масштабный. Во-вторых, для текущей ситуации, это вполне закономерный процесс.

«Ничего глобального не происходит»

«Вторички» же стало несколько меньше. Одна из причин — продавцы перешли в режим временного ожидания.

«Представьте, что вы — собственник вторичного жилья. Вы можете подумать: сегодня я продам квартиру, а завтра на эти деньги уже ничего не смогу купить. Такие опасения вполне могли появиться у некоторых отдельно взятых продавцов. Сейчас они ждут и смотрят, как будут развиваться события», — пояснила Марина Ракина.

Деньги. Инвестиции.
Деньги. Инвестиции.
pixabay.com.

К тому же, отмечает эксперт, никто не отменяет элементарный технический вопрос. В частности, у продавца могло закончиться действие купленного пакета объявлений на «Авито», который он обновил накануне.

«Ничего глобального не происходит. Мы работаем в обычном режиме. Клиенты, которые продавали „вторичку“ принимают задатки и продолжают двигаться к заключению сделок. Тем, кому нужна ипотека, мы помогаем ее одобрить. Людям, запланировавшим приобрести жилье на вторичном рынке — ищем приемлемое предложение и помогаем его купить. Пока все спокойно», — заключила риэлтор.

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