Цунами или легкая волна: в Барнауле зафиксирован всплеск предложений на рынке новостроек

Ипотека доступная и не очень
Буквально на днях стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 20%. На это финансовые организации страны отреагировали увеличением стоимости кредитов. Вверх поползли ставки по ипотекам.
Например, Сбербанк с 1 марта выставил минимальную ипотечную ставку на строящееся и готовое жилье в размере 18,6%. А вот кредиты в рамках господдержки остались на прежнем уровне.
В том числе это касается «Господдрержки 2020» — льготной программы кредитования заемщиков, решивших купить жилье в новостройке. Почти два года назад она стала спасательным кругом для строительной отрасли, переживавшей не самые лучшие времена в первую волну пандемии 2020-го.
Спустя три дня, 4 марта, базовые ставки по основным ипотечным программам — сразу до 23% — повысил ВТБ. В банке также не стали пересматривать ипотеку с господдержкой. К тому же, по рыночным программам его заемщики могут рассчитывать на дисконт в 0,6 п.п. за электронную регистрацию сделки и как зарплатные клиенты.
Вал новостроек
Марина Ракина отмечает сохранившаяся льготная ставка безусловно влияет на спрос. Он повышается, а значит растет и предложение. Сейчас рынок работает в более доступном для рядового потребителя сегменте рынка недвижимости.
«Государство наверняка продолжит поддерживать застройщиков. На сегодняшний день льготная ипотека сохраняется, поэтому девелоперы стараются активнее размещать объявления о продаже своей недвижимости, чтобы привлечь к ней внимание потребителей», — отметила эксперт.
Сейчас на популярном сайте «Авито» в топе самых свежих квартир жилье как в строящихся, так и уже сданных в эксплуатацию комплексах. Среди них: Arthouse, Oscar, «Мичурин Парк», «Шотландия», «Адалин на Кутузова», «Демидовские горки» и т. д. Но назвать их появление из ряда вон выходящим событием нельзя. Во-первых, увеличение предложения не настолько масштабный. Во-вторых, для текущей ситуации, это вполне закономерный процесс.
«Ничего глобального не происходит»
«Вторички» же стало несколько меньше. Одна из причин — продавцы перешли в режим временного ожидания.
«Представьте, что вы — собственник вторичного жилья. Вы можете подумать: сегодня я продам квартиру, а завтра на эти деньги уже ничего не смогу купить. Такие опасения вполне могли появиться у некоторых отдельно взятых продавцов. Сейчас они ждут и смотрят, как будут развиваться события», — пояснила Марина Ракина.
К тому же, отмечает эксперт, никто не отменяет элементарный технический вопрос. В частности, у продавца могло закончиться действие купленного пакета объявлений на «Авито», который он обновил накануне.
«Ничего глобального не происходит. Мы работаем в обычном режиме. Клиенты, которые продавали „вторичку“ принимают задатки и продолжают двигаться к заключению сделок. Тем, кому нужна ипотека, мы помогаем ее одобрить. Людям, запланировавшим приобрести жилье на вторичном рынке — ищем приемлемое предложение и помогаем его купить. Пока все спокойно», — заключила риэлтор.