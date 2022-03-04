Цунами или легкая волна: в Барнауле зафиксирован всплеск предложений на рынке новостроек

«Первичный» рынок недвижимости краевой столицы наводнили новые предложения. За минувшие сутки только на сайте «Авито» появилось более 100 квартир разных конфигураций и ценовых характеристик. Стоимость варьирует от 2,5 млн рублей до 11 млн рублей. О чем говорит тенденция, altapress.ru прокомментировала руководитель проекта корпоративного развития компании «Проспект Недвижимость» Марина Ракина.

Ипотека доступная и не очень

Буквально на днях стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 20%. На это финансовые организации страны отреагировали увеличением стоимости кредитов. Вверх поползли ставки по ипотекам.

Например, Сбербанк с 1 марта выставил минимальную ипотечную ставку на строящееся и готовое жилье в размере 18,6%. А вот кредиты в рамках господдержки остались на прежнем уровне.

Деньги. Кредиты. СС0

В том числе это касается «Господдрержки 2020» — льготной программы кредитования заемщиков, решивших купить жилье в новостройке. Почти два года назад она стала спасательным кругом для строительной отрасли, переживавшей не самые лучшие времена в первую волну пандемии 2020-го.

Спустя три дня, 4 марта, базовые ставки по основным ипотечным программам — сразу до 23% — повысил ВТБ. В банке также не стали пересматривать ипотеку с господдержкой. К тому же, по рыночным программам его заемщики могут рассчитывать на дисконт в 0,6 п.п. за электронную регистрацию сделки и как зарплатные клиенты.

Вал новостроек

Марина Ракина отмечает сохранившаяся льготная ставка безусловно влияет на спрос. Он повышается, а значит растет и предложение. Сейчас рынок работает в более доступном для рядового потребителя сегменте рынка недвижимости.

Марина Ракина , руководитель АН «Проспект. Недвижимость» Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

«Государство наверняка продолжит поддерживать застройщиков. На сегодняшний день льготная ипотека сохраняется, поэтому девелоперы стараются активнее размещать объявления о продаже своей недвижимости, чтобы привлечь к ней внимание потребителей», — отметила эксперт.

Сейчас на популярном сайте «Авито» в топе самых свежих квартир жилье как в строящихся, так и уже сданных в эксплуатацию комплексах. Среди них: Arthouse, Oscar, «Мичурин Парк», «Шотландия», «Адалин на Кутузова», «Демидовские горки» и т. д. Но назвать их появление из ряда вон выходящим событием нельзя. Во-первых, увеличение предложения не настолько масштабный. Во-вторых, для текущей ситуации, это вполне закономерный процесс.

«Ничего глобального не происходит»

«Вторички» же стало несколько меньше. Одна из причин — продавцы перешли в режим временного ожидания.

«Представьте, что вы — собственник вторичного жилья. Вы можете подумать: сегодня я продам квартиру, а завтра на эти деньги уже ничего не смогу купить. Такие опасения вполне могли появиться у некоторых отдельно взятых продавцов. Сейчас они ждут и смотрят, как будут развиваться события», — пояснила Марина Ракина.

Деньги. Инвестиции. pixabay.com.

К тому же, отмечает эксперт, никто не отменяет элементарный технический вопрос. В частности, у продавца могло закончиться действие купленного пакета объявлений на «Авито», который он обновил накануне.