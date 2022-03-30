«Переехали» комбайном. Как барнаульский бизнесмен оказался должен свои же миллионы аграрной фирме-банкроту

Барнаульский предприниматель Сергей Гераскин должен отдать компании-банкроту «Золотой Алтай» 6 млн рублей. Парадокс в том, что ранее он сам же и ссудил ей эти деньги, а потом вернул комбайном. Корреспонденты altapress.ru разобрали запутанное дело по актам.

Акт первый. Золотой телец аграриев

Действие то ли драмы, то ли комедии-фарса происходило в Краснощековском районе.

В 2011 году уроженец села Березовка Александр Покидов учредил аграрную компанию с красивым названием «Золотой Алтай». На место директора он назначил своего двоюродного брата, жителя того же села, 52-летнего Виктора Ганимана.

Поле подсолнечника. Pixabay.com.

Небольшой спойлер: спустя 11 лет, предпринимательская деятельность Покидова закончится банкротством и условным сроком за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробнее расскажем об этом чуть ниже.

В «Золотом Алтае» Ганиман выступал «свадебным генералом». Примерно к этому сводится объяснительная, которую взял с него в 2020 году старший лейтенант полиции из группы экономической безопасности Краснощековского района А.В. Мерц (есть в распоряжении altapress.ru — Прим. ред.). Ее приобщили к уголовному делу, заведенному на брата-бизнесмена.

«Всеми хозяйственными, распорядительными, финансовыми вопросами занимался мой двоюродный брат Покидов Александр Павлович. <…> Как была создана данная организация, и как я стал директором, не могу сказать, так как сам никаких документов не составлял, всей документацией занимался Покидов, я только подписывал необходимые бумаги и посещал регистрационные органы», — сказано в документе.

Зимние горы в Краснощековском районе. Иван Кузьмин

Далее Ганиман честно признается, что согласился на предложение родственника ради денег — ежемесячной зарплаты. Экс-директор также пояснил, что его брат нашел для компании соучредителя, Юрия Грищенко, на пару с которым Покидов и вел все дела аграрной фирмы.

Ирония в том, что в 2013 году компания «Золотой Алтай» заключила пять госконтрактов с исправительной колонией № 4 УФСИН по Алтайскому краю в Рубцовске. Предприятие предоставляло услуги лизинга или аренды сельскохозяйственных машин и оборудования, а также поставляло фосфорные удобрения и семена яровой пшеницы.

Работа в поле. Трактор. Pixabay.com.

Владельцы «Золотого Алтая» более 10 лет занимались сельским хозяйством — растениеводством и животноводством. Судя по финансовой отчетности, дела у предпринимателя и его партнера шли с переменным успехом. По данным портала Checko.ru, в 2013 и 2015 годах выручка предприятия составляла более 25 млн рублей. Но уже в 2017-м она стремительно упала до нуля.

В этом же году, по словам Ганимана, Юрий Грищенко ушел из «Золотого Алтая».

Акт второй. Друг , займи денежку

По словам Александра Покидова, он познакомился с бизнесменом Сергеем Гераскиным в 2009 или 2010 году через общих знакомых. С тех пор предприниматель не раз вливал в «Золотой Алтай» миллионы рублей на развитие аграрного предприятия на условиях займа под процент. Финансовые операции партнеры заверяли договорами, где были прописаны все условия, в том числе сроки и процентная ставка.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

Какое-то время все шло неплохо, пока в 2015 году Покидов не отказался платить по счетам и возвращать заемные средства.

«Обычно Покидов возвращал деньги. Правда, не всегда в полном объеме. Потом снова брал заем, возвращал остатки по ранее взятым суммам и часть нового долга. И так — по кругу. Я каждый раз был уверен, что смогу в случае чего вернуть свои средства, ведь у меня на руках были расписки и обеспечительные документы», — рассказал altapress.ru Сергей Гераскин.

Бизнесмен добавил: летом 2015 года он решил купить квартиру. В банковской ячейке на тот момент лежали несколько миллионов рублей наличкой. По словам собеседника, Покидов об этом знал. На тот момент ситуация на рынке недвижимости была нестабильной, риэлторы обещали, что: к осени ожидается падение цен на «жилые квадраты», поэтому бизнесмен отложил покупку.

Деньги. Финансы. pexels.com

«Тут мне снова позвонил Покидов. Ему срочно понадобились шесть миллионов рублей на покупку топлива, удобрений и т. д. Он мне объяснил, что в случае быстрой оплаты наличными получит приличную скидку. Я рассудил так: раз приобретение недвижимости откладывается до осени, почему бы не вложить деньги под процент в проверенный бизнес. Тем более, партнер — человек, которого я хорошо знаю — был готов обеспечить заем техникой и земельным участком в Краснощековском районе», — рассказал предприниматель.

Тут в деле появляется бухгалтер «Золотого Алтая» Ирина Бубнова. Именно ее участок и предоставили в качестве обеспечения займа в 6 миллионов рублей. Договор залога зарегистрировали в Росреестре.

Документы. Pixabay.com

За деньгами аграрии приехали в Барнаул к Сергею Гераскину. Договоры займа и залога техники, а также расписку о получении наличных денег подписал директор «Золотого Алтая» Ганиман. Он и его брат в объяснительных подтвердили представителю полиции, что действительно встречались с бизнесменом, взяли деньги и оформили все необходимые документы. Факт того, что был залог, подтвердил в объяснительной сам Покидов.

Акт третий. Долг без платежа

Осенью случился форс-мажор. Поле, засеянное подсолнечником, пострадало от ураганного ветра. Будущий урожай был застрахован, и аграрий получил компенсацию за потерю семечки, так как произошедшее подходило под категорию «страховой случай». Несмотря на это, деньги Покидов так и не отдал.

Деньги. Криминал. pixabay.com.

«В ответ на вопросы он „кормил“ меня обещаниями, что скоро вернет заем. Но свои 6 млн рублей я так и не увидел, а сам Покидов в конце концов перестал отвечать на звонки. От его отца я узнал, что аграрий начал пить и попросту не в состоянии с кем-либо разговаривать», — пояснил Гераскин.

Даже не надеясь вернуть «живые» деньги, в 2016 году бизнесмен обратился в Третейский суд. Получив положительное решение, а потом и исполнительный лист на арест залогового имущества, Гераскин все же вернул себе средства, как говорится, «натурой».

«Я не стал трогать технику, которая была в ужасном состоянии, забрав в счет долга только комбайн. Впоследствии, когда дело о банкротстве „Золотого Алтая“ было в полном разгаре, арбитражный управляющий обвинил меня в том, что я незаконно присвоил все указанные в договоре единицы техники. И полицейский протокол с фотографиями его так и не убедил в обратном. Все косилки, сеялки, трактора и прочее стоят на прежнем месте, а меня до сих пор обвиняют в том, что я их присвоил», — рассказал бизнесмен.

Акт четвертый. Вот это поворот

Собеседник подчеркнул: именно арбитражный управляющий Никита Ноздеркин сыграл одну из ведущих ролей в описываемых событиях. Он решил во что бы то ни стало привлечь 6 млн рублей в конкурсную массу.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

«У Покидова к началу банкротства серьезных активов не было, зато скопилось множество долгов перед кредиторами. Я успел забрать комбайн в счет долга. И мне это, скажем так, не простили», — пояснил Серей Гераскин.

Согласно документам дела, в 2018 году аграрная компания «Мустанг-Сибирь» подала заявление в Арбитражный суд на банкротство «Золотого Алтая». Конкурсным управляющим назначили члена Сибирской гильдии антикризисных управляющих Никиту Ноздеркина.

Ознакомившись с материалами, арбитражник вдруг усомнился в законности претензий Сергея Гераскина на 6 млн рублей и поставил правомерность сделки по займу под вопрос. Он подал в суд заявление о признании заключенного договора мнимым. Сначала служители Фемиды принимали решения в пользу барнаульского предпринимателя. В частности, Алтайский арбитражный суд и апелляционный суд в Томске.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Арбитраж Западно-Сибирского округа вернул дело в первую инстанцию. Причина — не исследованы все обстоятельства дела. Суд усомнился, действительно ли сделка имела место, и все ли стороны подписывали документы, понимая, что они совершают.

После возвращения Арбитражный суд Алтайского края вынес противоположное решение и признал договор 2015 года между Гераскиным и «Золотым Алтаем» недействительным. Более того, суд решил взыскать с предпринимателя из Барнаула 6 млн рублей в пользу компании-банкрота.

«Суд руководствовался тем, что на момент подписания договора у меня не могло быть такой суммы денег. Но это же смешно. Деньги я взял из банковской ячейки. Она официально зарегистрирована на меня. Факт того, что Ганиман, формально будучи директором, не проведет полученную сумму по отчетным документам компании, я предугадать не мог. Но никакие разумные доводы никто в расчет не брал. Все ходатайства были отклонены», — сокрушается Гераскин.

Акт пятый. Семейный подряд

Важно: на момент повторного рассмотрения дела (декабрь 2021 года) Александр Покидов находился под следствием по делу о мошенничестве.

По версии прокуратуры, бизнесмен из Березовки в период с 2011 по 2019 годы «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил имущество ряда компаний, иными словами брал семена, удобрения и т. д., не полностью заплатив за полученную продукцию. В итоге скопился многомиллионный долг. В качестве потерпевших выступили: «Мустанг-Сибирь», «Фаворит», «Альцион», «Приоритет Алтай», а также ИП Жуков С.В.

Полиция. vk.com/mvd22

Следствием установлено, что Покидов работал не только через «Золотой Алтай», но и крестьянское (фермерское) хозяйство Покидов П. М, которое было зарегистрировано на отца обвиняемого.

Сергей Гераскин, а также родственники обвиняемого и его партнеры проходили по уголовному делу в качестве свидетелей. Среди них — бывшая жена Александра Покидова Марина, которая восемь лет назад получила условный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Акт шестой. Фигуранты говорят

В толстом деле Покидова собраны объяснения всех участников уголовного дела, в том числе напрямую связанных с займом 6 млн рублей у Гераскина. Учредитель и директор, а также бухгалтер «Золотого Алтая» подтвердили представителю правоохранительных органов, собиравшему объяснительные: деньги они действительно взяли и впоследствии потратили.

Старый трактор. Деревня. Pixabay.com.

Однако после того, как арбитражный управляющий Ноздеркин подал заявление на признание сделки недействительной, показания Покидова и Ганимана вдруг изменились. Оба заявили суду, что «денежные средства по договору займа от 29 апреля 2015 года компанией „Золотой Алтай“ не получались, в кассу и на расчетные счета не вносились».

«<…> договоры займа и залога имущества от 29 апреля 2015 года заключены Ганиманом В.Я. формально и в целях оказания помощи двоюродному брату Покидову А.П.», — говорится в вводной части решения Арбитражного суда.

Исходя из данной логики, получается: 6 млн рублей взял Покидов, но не на нужды фирмы, а для личных целей. Значит, возвращать долг через активы «Золотого Алтая» было нельзя. И теперь их нужно взыскать в конкурсную массу, дабы разделить между всеми кредиторами в зависимости от положения в очереди.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

По мнению Гераскина, «благодаря» смене показаний, ситуацию вывернули наизнанку. По мнению арбитражного управляющего, предприниматель незаконно вывез технику «Золотого Алтая». Его логика заключается в том, что бизнесмен, заняв деньги частному лицу в счет долга, забрал имущество аграрной компании, на которое якобы не имел никакого права. Об этом Ноздеркин написал в заявлении о возбуждении уголовного дела.

Но Гераскин уверяет: деньги он давал именно компании Покидова. При этом остальные сельхозмашины, кроме комбайна, как стояли на поле, так и продолжают стоять. Об этом говорит протокол осмотра места их нахождения (село Березовка Краснощековского района — Прим. ред.), составленный старшим лейтенантом полиции Мерцем.

«Ноздеркин, подавая материалы в арбитражный суд, не мог не знать о том, что вся техника на месте. По моему мнению, арбитражный управляющий намеренно вводил суд в заблуждение. И теперь в Главном следственном управлении лежит мое заявление на Никиту Ноздеркина, но пока ход ему не дают», — заметил Сергей Гераскин.

Деньги. Армрестлинг. Pixabay.com.

Долг был покрыт только комбайном. Факт того, что предприниматель не претендует на сеялки, трактора, культиваторы и прочее, зафиксирован в том числе в заявлении о снятии ареста на имущество должника.

«Мне кажется, что Александра Покидова, скажем… подтолкнули к смене показаний, чтобы вывернуть ситуацию не в мою пользу и забрать у меня деньги. Иначе как объяснить тот факт, что человек сначала подписался под одними показаниями, а потом резко изменил версию событий», — предположил Гераскин.

Никита Ноздеркин является арбитражным управляющим не только юридического лица (компании «Золотой Алтай»), но и являлся управляющим физического — фактического владельца и руководителя аграрного предприятия Александра Покидова. Такой подход не совсем допустим. В данном случае управляющий является заинтересованным лицом по отношению к одному из участников. Именно Ноздеркин подал в отделение полиции Краснощековского района заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на директора «Золотого Алтая» Вячеслава Ганимана, а также Александра Покидова и Сергея Гераскина.

Акт седьмой. Подсудимый адвокат

По словам бизнесмена из Барнаула, сейчас очень сложно доказать законность сделки и его право на собственные деньги.

ФСБ. СС0

На любые попытки привлечь дополнительные доказательства своей правоты, суд упорно отказывает предпринимателю. В частности, так произошло с ходатайством о приобщении материалов уголовного дела в отношении Покидова, где аграрий и экс-директор «Золотого Алтая» подтверждают факт получения займа.

«Суд самостоятельно определяет, какие доказательства имеют отношение к рассматриваемому делу», — сказано в решении.

Отметим, что под уголовную статью попал и адвокат Покидова Никита Млынчак. Осенью прошлого года им заинтересовалось УФСБ по Алтайскому краю. Бывшего полицейского, переквалифицировавшегося в адвоката, заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

Подсолнухи. Pixabay.com.

При этом, судя по материала Краснощековского районного суда, юрист, несмотря на пристальный интерес силовиков, продолжил вести дело агрария из Березовки. Вплоть до оглашения приговора он значился в качестве адвоката Покидова.

В середине марта этого года стало известно, что заведенное дело на Млынчака и бизнесмена Евгения Нестеренко (в 2021-м его также задержали сотрудники УФСБ) передано в Бийский городской суд. Фигурантам этого дела вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество).

Акт восьмой. Что шито белыми нитками

Что касается Сергея Гераскина, то в его истории еще рано ставить точку. Бизнесмен продолжит и дальше отстаивать свои права в суде.

Комбайн на закате. Pixabay.com.

«Как и моя компания, я абсолютно прозрачен, в описанных событиях шел по пути решения вопросов в рамках законодательства с соблюдением всех процедур. Я — инвестор, но никак не мошенник», — заметил предприниматель.

Сергей Гераскин особо подчеркнул: рассказать свою историю его заставила мысль о том, что люди, заварившие эту кашу, могут остаться безнаказанными. Бизнесмен рассказал, что впереди его ждут длительные судебные тяжбы. Но он готов идти до конца: он уже записался на прием к главному прокурору и подал еще одну апелляцию.