«Переехали» комбайном. Как барнаульский бизнесмен оказался должен свои же миллионы аграрной фирме-банкроту

Акт первый. Золотой телец аграриев
Действие то ли драмы, то ли комедии-фарса происходило в Краснощековском районе.
В 2011 году уроженец села Березовка Александр Покидов учредил аграрную компанию с красивым названием «Золотой Алтай». На место директора он назначил своего двоюродного брата, жителя того же села, 52-летнего Виктора Ганимана.
Небольшой спойлер: спустя 11 лет, предпринимательская деятельность Покидова закончится банкротством и условным сроком за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробнее расскажем об этом чуть ниже.
В «Золотом Алтае» Ганиман выступал «свадебным генералом». Примерно к этому сводится объяснительная, которую взял с него в 2020 году старший лейтенант полиции из группы экономической безопасности Краснощековского района А.В. Мерц (есть в распоряжении altapress.ru — Прим. ред.). Ее приобщили к уголовному делу, заведенному на брата-бизнесмена.
«Всеми хозяйственными, распорядительными, финансовыми вопросами занимался мой двоюродный брат Покидов Александр Павлович. <…> Как была создана данная организация, и как я стал директором, не могу сказать, так как сам никаких документов не составлял, всей документацией занимался Покидов, я только подписывал необходимые бумаги и посещал регистрационные органы», — сказано в документе.
Далее Ганиман честно признается, что согласился на предложение родственника ради денег — ежемесячной зарплаты. Экс-директор также пояснил, что его брат нашел для компании соучредителя, Юрия Грищенко, на пару с которым Покидов и вел все дела аграрной фирмы.
Ирония в том, что в 2013 году компания «Золотой Алтай» заключила пять госконтрактов с исправительной колонией № 4 УФСИН по Алтайскому краю в Рубцовске. Предприятие предоставляло услуги лизинга или аренды сельскохозяйственных машин и оборудования, а также поставляло фосфорные удобрения и семена яровой пшеницы.
Владельцы «Золотого Алтая» более 10 лет занимались сельским хозяйством — растениеводством и животноводством. Судя по финансовой отчетности, дела у предпринимателя и его партнера шли с переменным успехом. По данным портала Checko.ru, в 2013 и 2015 годах выручка предприятия составляла более 25 млн рублей. Но уже в 2017-м она стремительно упала до нуля.
В этом же году, по словам Ганимана, Юрий Грищенко ушел из «Золотого Алтая».
Акт второй. Друг, займи денежку
По словам Александра Покидова, он познакомился с бизнесменом Сергеем Гераскиным в 2009 или 2010 году через общих знакомых. С тех пор предприниматель не раз вливал в «Золотой Алтай» миллионы рублей на развитие аграрного предприятия на условиях займа под процент. Финансовые операции партнеры заверяли договорами, где были прописаны все условия, в том числе сроки и процентная ставка.
Какое-то время все шло неплохо, пока в 2015 году Покидов не отказался платить по счетам и возвращать заемные средства.
«Обычно Покидов возвращал деньги. Правда, не всегда в полном объеме. Потом снова брал заем, возвращал остатки по ранее взятым суммам и часть нового долга. И так — по кругу. Я каждый раз был уверен, что смогу в случае чего вернуть свои средства, ведь у меня на руках были расписки и обеспечительные документы», — рассказал altapress.ru Сергей Гераскин.
Бизнесмен добавил: летом 2015 года он решил купить квартиру. В банковской ячейке на тот момент лежали несколько миллионов рублей наличкой. По словам собеседника, Покидов об этом знал. На тот момент ситуация на рынке недвижимости была нестабильной, риэлторы обещали, что: к осени ожидается падение цен на «жилые квадраты», поэтому бизнесмен отложил покупку.
«Тут мне снова позвонил Покидов. Ему срочно понадобились шесть миллионов рублей на покупку топлива, удобрений и т. д. Он мне объяснил, что в случае быстрой оплаты наличными получит приличную скидку. Я рассудил так: раз приобретение недвижимости откладывается до осени, почему бы не вложить деньги под процент в проверенный бизнес. Тем более, партнер — человек, которого я хорошо знаю — был готов обеспечить заем техникой и земельным участком в Краснощековском районе», — рассказал предприниматель.
Тут в деле появляется бухгалтер «Золотого Алтая» Ирина Бубнова. Именно ее участок и предоставили в качестве обеспечения займа в 6 миллионов рублей. Договор залога зарегистрировали в Росреестре.
За деньгами аграрии приехали в Барнаул к Сергею Гераскину. Договоры займа и залога техники, а также расписку о получении наличных денег подписал директор «Золотого Алтая» Ганиман.
Он и его брат в объяснительных подтвердили представителю полиции, что действительно встречались с бизнесменом, взяли деньги и оформили все необходимые документы. Факт того, что был залог, подтвердил в объяснительной сам Покидов.
Акт третий. Долг без платежа
Осенью случился форс-мажор. Поле, засеянное подсолнечником, пострадало от ураганного ветра. Будущий урожай был застрахован, и аграрий получил компенсацию за потерю семечки, так как произошедшее подходило под категорию «страховой случай». Несмотря на это, деньги Покидов так и не отдал.
«В ответ на вопросы он „кормил“ меня обещаниями, что скоро вернет заем. Но свои 6 млн рублей я так и не увидел, а сам Покидов в конце концов перестал отвечать на звонки. От его отца я узнал, что аграрий начал пить и попросту не в состоянии с кем-либо разговаривать», — пояснил Гераскин.
Даже не надеясь вернуть «живые» деньги, в 2016 году бизнесмен обратился в Третейский суд. Получив положительное решение, а потом и исполнительный лист на арест залогового имущества, Гераскин все же вернул себе средства, как говорится, «натурой».
«Я не стал трогать технику, которая была в ужасном состоянии, забрав в счет долга только комбайн. Впоследствии, когда дело о банкротстве „Золотого Алтая“ было в полном разгаре, арбитражный управляющий обвинил меня в том, что я незаконно присвоил все указанные в договоре единицы техники. И полицейский протокол с фотографиями его так и не убедил в обратном. Все косилки, сеялки, трактора и прочее стоят на прежнем месте, а меня до сих пор обвиняют в том, что я их присвоил», — рассказал бизнесмен.
Акт четвертый. Вот это поворот
Собеседник подчеркнул: именно арбитражный управляющий Никита Ноздеркин сыграл одну из ведущих ролей в описываемых событиях. Он решил во что бы то ни стало привлечь 6 млн рублей в конкурсную массу.
«У Покидова к началу банкротства серьезных активов не было, зато скопилось множество долгов перед кредиторами. Я успел забрать комбайн в счет долга. И мне это, скажем так, не простили», — пояснил Серей Гераскин.
Согласно документам дела, в 2018 году аграрная компания «Мустанг-Сибирь» подала заявление в Арбитражный суд на банкротство «Золотого Алтая». Конкурсным управляющим назначили члена Сибирской гильдии антикризисных управляющих Никиту Ноздеркина.
Ознакомившись с материалами, арбитражник вдруг усомнился в законности претензий Сергея Гераскина на 6 млн рублей и поставил правомерность сделки по займу под вопрос. Он подал в суд заявление о признании заключенного договора мнимым. Сначала служители Фемиды принимали решения в пользу барнаульского предпринимателя. В частности, Алтайский арбитражный суд и апелляционный суд в Томске.
Арбитраж Западно-Сибирского округа вернул дело в первую инстанцию. Причина — не исследованы все обстоятельства дела. Суд усомнился, действительно ли сделка имела место, и все ли стороны подписывали документы, понимая, что они совершают.
После возвращения Арбитражный суд Алтайского края вынес противоположное решение и признал договор 2015 года между Гераскиным и «Золотым Алтаем» недействительным. Более того, суд решил взыскать с предпринимателя из Барнаула 6 млн рублей в пользу компании-банкрота.
«Суд руководствовался тем, что на момент подписания договора у меня не могло быть такой суммы денег. Но это же смешно. Деньги я взял из банковской ячейки. Она официально зарегистрирована на меня. Факт того, что Ганиман, формально будучи директором, не проведет полученную сумму по отчетным документам компании, я предугадать не мог. Но никакие разумные доводы никто в расчет не брал. Все ходатайства были отклонены», — сокрушается Гераскин.
Акт пятый. Семейный подряд
Важно: на момент повторного рассмотрения дела (декабрь 2021 года) Александр Покидов находился под следствием по делу о мошенничестве.
По версии прокуратуры, бизнесмен из Березовки в период с 2011 по 2019 годы «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил имущество ряда компаний, иными словами брал семена, удобрения и т. д., не полностью заплатив за полученную продукцию. В итоге скопился многомиллионный долг. В качестве потерпевших выступили: «Мустанг-Сибирь», «Фаворит», «Альцион», «Приоритет Алтай», а также ИП Жуков С.В.
Следствием установлено, что Покидов работал не только через «Золотой Алтай», но и крестьянское (фермерское) хозяйство Покидов П. М, которое было зарегистрировано на отца обвиняемого.
Сергей Гераскин, а также родственники обвиняемого и его партнеры проходили по уголовному делу в качестве свидетелей. Среди них — бывшая жена Александра Покидова Марина, которая восемь лет назад получила условный срок за мошенничество в особо крупном размере.
Акт шестой. Фигуранты говорят
В толстом деле Покидова собраны объяснения всех участников уголовного дела, в том числе напрямую связанных с займом 6 млн рублей у Гераскина. Учредитель и директор, а также бухгалтер «Золотого Алтая» подтвердили представителю правоохранительных органов, собиравшему объяснительные: деньги они действительно взяли и впоследствии потратили.
Однако после того, как арбитражный управляющий Ноздеркин подал заявление на признание сделки недействительной, показания Покидова и Ганимана вдруг изменились. Оба заявили суду, что «денежные средства по договору займа от 29 апреля 2015 года компанией „Золотой Алтай“ не получались, в кассу и на расчетные счета не вносились».
«<…> договоры займа и залога имущества от 29 апреля 2015 года заключены Ганиманом В.Я. формально и в целях оказания помощи двоюродному брату Покидову А.П.», — говорится в вводной части решения Арбитражного суда.
Исходя из данной логики, получается: 6 млн рублей взял Покидов, но не на нужды фирмы, а для личных целей. Значит, возвращать долг через активы «Золотого Алтая» было нельзя. И теперь их нужно взыскать в конкурсную массу, дабы разделить между всеми кредиторами в зависимости от положения в очереди.
По мнению Гераскина, «благодаря» смене показаний, ситуацию вывернули наизнанку. По мнению арбитражного управляющего, предприниматель незаконно вывез технику «Золотого Алтая». Его логика заключается в том, что бизнесмен, заняв деньги частному лицу в счет долга, забрал имущество аграрной компании, на которое якобы не имел никакого права. Об этом Ноздеркин написал в заявлении о возбуждении уголовного дела.
Но Гераскин уверяет: деньги он давал именно компании Покидова. При этом остальные сельхозмашины, кроме комбайна, как стояли на поле, так и продолжают стоять. Об этом говорит протокол осмотра места их нахождения (село Березовка Краснощековского района — Прим. ред.), составленный старшим лейтенантом полиции Мерцем.
«Ноздеркин, подавая материалы в арбитражный суд, не мог не знать о том, что вся техника на месте. По моему мнению, арбитражный управляющий намеренно вводил суд в заблуждение. И теперь в Главном следственном управлении лежит мое заявление на Никиту Ноздеркина, но пока ход ему не дают», — заметил Сергей Гераскин.
Долг был покрыт только комбайном. Факт того, что предприниматель не претендует на сеялки, трактора, культиваторы и прочее, зафиксирован в том числе в заявлении о снятии ареста на имущество должника.
«Мне кажется, что Александра Покидова, скажем… подтолкнули к смене показаний, чтобы вывернуть ситуацию не в мою пользу и забрать у меня деньги. Иначе как объяснить тот факт, что человек сначала подписался под одними показаниями, а потом резко изменил версию событий», — предположил Гераскин.
Никита Ноздеркин является арбитражным управляющим не только юридического лица (компании «Золотой Алтай»), но и являлся управляющим физического — фактического владельца и руководителя аграрного предприятия Александра Покидова. Такой подход не совсем допустим. В данном случае управляющий является заинтересованным лицом по отношению к одному из участников.
Именно Ноздеркин подал в отделение полиции Краснощековского района заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на директора «Золотого Алтая» Вячеслава Ганимана, а также Александра Покидова и Сергея Гераскина.
Акт седьмой. Подсудимый адвокат
По словам бизнесмена из Барнаула, сейчас очень сложно доказать законность сделки и его право на собственные деньги.
На любые попытки привлечь дополнительные доказательства своей правоты, суд упорно отказывает предпринимателю. В частности, так произошло с ходатайством о приобщении материалов уголовного дела в отношении Покидова, где аграрий и экс-директор «Золотого Алтая» подтверждают факт получения займа.
«Суд самостоятельно определяет, какие доказательства имеют отношение к рассматриваемому делу», — сказано в решении.
Отметим, что под уголовную статью попал и адвокат Покидова Никита Млынчак. Осенью прошлого года им заинтересовалось УФСБ по Алтайскому краю. Бывшего полицейского, переквалифицировавшегося в адвоката, заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
При этом, судя по материала Краснощековского районного суда, юрист, несмотря на пристальный интерес силовиков, продолжил вести дело агрария из Березовки. Вплоть до оглашения приговора он значился в качестве адвоката Покидова.
В середине марта этого года стало известно, что заведенное дело на Млынчака и бизнесмена Евгения Нестеренко (в 2021-м его также задержали сотрудники УФСБ) передано в Бийский городской суд. Фигурантам этого дела вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество).
Акт восьмой. Что шито белыми нитками
Что касается Сергея Гераскина, то в его истории еще рано ставить точку. Бизнесмен продолжит и дальше отстаивать свои права в суде.
«Как и моя компания, я абсолютно прозрачен, в описанных событиях шел по пути решения вопросов в рамках законодательства с соблюдением всех процедур. Я — инвестор, но никак не мошенник», — заметил предприниматель.
Сергей Гераскин особо подчеркнул: рассказать свою историю его заставила мысль о том, что люди, заварившие эту кашу, могут остаться безнаказанными. Бизнесмен рассказал, что впереди его ждут длительные судебные тяжбы. Но он готов идти до конца: он уже записался на прием к главному прокурору и подал еще одну апелляцию.