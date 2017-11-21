Перспективный барнаульский поселок готовят к массовой застройке коттеджами

Согласно проекту генерального плана развития Барнаула до 2036 года, поселок "Центральный" должен существенно прирасти малоэтажным жильем. Сейчас в нем около 28 тыс. кв.м, установили разработчики проекта из "Гипрогора". К расчетному сроку должно быть 312 тыс. кв. То есть построить предстоит более 200 тыс. кв.м.

Как пояснил altapress.ru один из собственников участка в Благодатном, продаются 270 га земли, которые раньше были территорией совхоза Барнаульский. У земли несколько собственников — частных лиц. К числу крупных относится Александр Душкин и его партнеры — они владеют 130 га.

Согласно проекту, Душкин планировал построить здесь поселок на 4,5 тыс. жителей. Предусматривался полный набор социальной инфраструктуры: школа на 500 учащихся, детсад на 252 места, бассейн, магазины и др. Другим собственникам принадлежат участки размером от 5 до 50 га.

Душкин с партнерами построил коммуникации для первой очереди Благодатного. Социальные проекты не анонсированы. Также он подготовил к продажам часть второй очереди — 25 га. Еще 90 га земли без коммуникаций выставлено на продажу. Риэлтор сообщает, что собственник запрашивает за них 200 млн рублей и "это адекватная цена".

Справка

Проект генерального плана развития Барнаула предусматривает массовое малоэтажное строительство в Барнауле и поселках рядом с ним. Больше всего хотят построить в краевом центре — 532 тыс. кв. м жилья. Почти 300 тыс. кв.м. намечено в Бельмесево и еще 122 во Власихе. Всего же к 2036 году количество "малоэтажных квадратов" в городском округе Барнаул должно увеличиться до 3,4 млн рублей.