Перспективный барнаульский поселок готовят к массовой застройке коттеджами

В микрорайоне Благодатное поселка Центральный идет подготовка участков для строительства коттеджей. Сети коммуникаций построены к 25 га, еще 90 га без сетей ищут нового собственника. Территория по проекту генерального плана развития Барнаула до 2036 года выбрана как приоритетная для малоэтажного строительства.
Согласно проекту генерального плана развития Барнаула до 2036 года, поселок "Центральный" должен существенно прирасти малоэтажным жильем. Сейчас в нем около 28 тыс. кв.м, установили разработчики проекта из "Гипрогора". К расчетному сроку должно быть 312 тыс. кв. То есть построить предстоит более 200 тыс. кв.м.
Как пояснил altapress.ru один из собственников участка в Благодатном, продаются 270 га земли, которые раньше были территорией совхоза Барнаульский. У земли несколько собственников — частных лиц. К числу крупных относится Александр Душкин и его партнеры — они владеют 130 га.
Согласно проекту, Душкин планировал построить здесь поселок на 4,5 тыс. жителей. Предусматривался полный набор социальной инфраструктуры: школа на 500 учащихся, детсад на 252 места, бассейн, магазины и др. Другим собственникам принадлежат участки размером от 5 до 50 га.
Душкин с партнерами построил коммуникации для первой очереди Благодатного. Социальные проекты не анонсированы. Также он подготовил к продажам часть второй очереди — 25 га. Еще 90 га земли без коммуникаций выставлено на продажу. Риэлтор сообщает, что собственник запрашивает за них 200 млн рублей и "это адекватная цена".
Справка
Проект генерального плана развития Барнаула предусматривает массовое малоэтажное строительство в Барнауле и поселках рядом с ним. Больше всего хотят построить в краевом центре — 532 тыс. кв. м жилья. Почти 300 тыс. кв.м. намечено в Бельмесево и еще 122 во Власихе. Всего же к 2036 году количество "малоэтажных квадратов" в городском округе Барнаул должно увеличиться до 3,4 млн рублей.
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