Покупать недвижимость на пенсионные накопления. Почему эту идею нужно проработать

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Пенсионные накопления — в недвижимость. Почему эту идею надо прорабатывать?

Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя, граждане чувствительны к вопросам использования пенсионных накоплений и обеспечения жильем.

Недвижимость. Жилье. altapress.ru

«В этой связи любые инициативы в данном направлении требуют детальной проработки, проводимой при совместном участии уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и общественных сообществ», — подчеркнули в ведомстве.