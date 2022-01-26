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Недвижимость

Покупать недвижимость на пенсионные накопления. Почему эту идею нужно проработать

Риелторы компании «Этажи» предлагают тратить пенсионные накопления на покупки недвижимости. Как эту инициативу хотят воплотить в России и почему она требует проработки — в разборе altapress.ru.

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
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Как риелторы предлагают тратить пенсионные накопления?

Накануне стало известно: риелторы компании «Этажи» предлагают тратить пенсионные накопления на покупку жилья и земельных участков, а также на строительство. Соответствующую инициативу они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

2
А под какой процент пенсионные накопления будут возвращать?

Эксперты по недвижимости предлагают возвращать пенсионные накопления, потраченные на покупку жилья, по низкой процентной ставке — 4−5% годовых.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
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3
Зачем вкладывать пенсионные накопления в недвижимость?

Риелторы считают, что если привлечь пенсионные накопления к покупке недвижимости, то на рынке поддержится спрос и повысится доступность жилья.

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Пенсионные накопления — в недвижимость. Почему эту идею надо прорабатывать?

Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя, граждане чувствительны к вопросам использования пенсионных накоплений и обеспечения жильем.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

«В этой связи любые инициативы в данном направлении требуют детальной проработки, проводимой при совместном участии уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и общественных сообществ», — подчеркнули в ведомстве.

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