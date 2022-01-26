Покупать недвижимость на пенсионные накопления. Почему эту идею нужно проработать

Накануне стало известно: риелторы компании «Этажи» предлагают тратить пенсионные накопления на покупку жилья и земельных участков, а также на строительство. Соответствующую инициативу они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.
Эксперты по недвижимости предлагают возвращать пенсионные накопления, потраченные на покупку жилья, по низкой процентной ставке — 4−5% годовых.
Риелторы считают, что если привлечь пенсионные накопления к покупке недвижимости, то на рынке поддержится спрос и повысится доступность жилья.
Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя, граждане чувствительны к вопросам использования пенсионных накоплений и обеспечения жильем.
«В этой связи любые инициативы в данном направлении требуют детальной проработки, проводимой при совместном участии уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и общественных сообществ», — подчеркнули в ведомстве.