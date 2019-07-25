Порох кончается. Темпы роста строительства в Алтайском крае упали в 30 раз

За первое полугодие 2019 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Алтайском крае составил 20,5 млрд рублей. Темп роста относительно показателей прошлого года — 5,8%. Это заметно меньше показателей предыдущих месяцев.

По данным Алтайскрайстата, в январе 2019-го строители выполнили работ в 1,7 раза больше, чем в январе 2018-го — на 2,1 млрд рублей. В последующие месяцы прирост постоянно уменьшался: с 38% за январь-февраль до 5,8% за январь-июнь. Сокращение темпов роста — более чем в 30 раз от показателей января.

Отчасти это связано с переходом от долевого строительства на проектное финансирование. Чтобы продолжить работу по-старому, компании на короткий период увеличивали темпы строительства. Теперь они переходят в режим работы, оправданный экономической ситуацией.

Также сокращаются объемы строительства социальных объектов по госзаказу. Напомним, накануне из-за отсутствия заявок пришлось отменить три аукциона на строительство школы в Новоалтайске, пристройки к школе во Власихе и детского сада в Барнауле.

Совокупный бюджет проектов — более 770 млн рублей, следует из документов госзакупки. Но, говорят строители, реальная стоимость объектов выше на 15−20%, поэтому они не хотят рисковать своим бизнесом и браться за работу.

Проседание по объемам скажется на вводе жилья в будущем. Так, провал по заделам новых домов в 2015—2016 гг. привел к сокращению ввода жилья в первом полугодии 2019-го — до 308,9 тыс. кв.м. По данным Алтайкрайстата — это на 21,8% к аналогичному периоду прошлого года. Построить в отчетном периоде удалось 4,5 тыс. квартир.