Желающих нет. Строители игнорировали аукцион на школу в Новоалтайске

Предприниматели Алтайского края и других регионов не подали заявок на аукцион по строительству школы в Новалтайске, сообщает сайт Госзакупок. Здание с инфраструктурой на 550 учащихся рядом с «Демидов парком» государство оценило в 435,5 млн рублей.

Школа запланирована в Новоалтайске на ул. Индустриальная, 2/1. Площадка находится рядом с домом жилого комплекса «Демидов парк», который достроен в этом году с помощью краевой администрации. Учебное заведение должно было вдохнуть жизнь в район, в том числе позволить продолжить строительство ЖК. Однако желающих возвести школу не нашлось.

Ранее строители Алтайского края заявляли, что стоимость социальных объектов, которые выставляются на аукционы, существенно выше предложенной. Так гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов приводил примеры: в проекте детского сада квартала «Лазурный» в Барнауле запланирована облицовка фасада керамогранитом на сумму 977 тыс. рублей, в реальности это обойдется в 1,8 млн. На земельные работы в смете заложено на 1 млн рублей меньше, чем в действительности.

Проблема выросла из новых принципах ценообразования. В прошлом году в Алтайском крае действовал Порядок, который учитывал региональную специфику и расценки при составлении сметы. Но в июле прошлого года региональный минстрой его отменил. Теперь смету считают по федеральным показателям, а они на 15−20% ниже сложившихся в регионе.

Алтайский минстрой никак не может повлиять на низкую стоимость строительства соцобъектов, прокомментировали ситуацию чиновники. Но власти края понимают проблему и пытаются решить ее в Москве.

За подобные проекты компании брались если только сами являлись основными застройщиками квартала и им нужно было обеспечить жильцов социальными объектами. На другие объекты, как на школу в Новоалтайске, найти подрядчиков становится все сложнее.