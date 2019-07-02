Алтайские власти объяснили строителям, почему заказывают «дешевые» соцобъекты

Алтайский минстрой никак не может повлиять на низкую стоимость строительства тех соцобъектов, которые выставляются на аукционы и которые застройщики не хотят возводить себе в убыток. Более того, власти края понимают проблему и пытаются решить ее в Москве. Это следует из письма минстроя altapress.ru, предоставленного в ответ на громкие заявления застройщиков .

Напомним, строители очень жестко оценили предлагаемые на аукционах цены: «Это как строить современный автомобиль по цене деревянной телеги!». Застройщики прогнозируют, что если так и дальше пойдет, то строить школы, детсады и больницы в крае будет просто некому. Минстрой ответил на основные пункты претензий строителей.

1. Вариантов не было

Претензия строителей

С 2015 года до лета 2018-го в крае действовал свой порядок определения сметной стоимости строительства, который учитывал региональные расценки, но его отменили — и строить соцобъекты стало невыгодно.

Ответ минстроя

В 2016 году в Градостроительный кодекс РФ внесли изменения, касающиеся как раз ценообразования. Полномочия по этому вопросу передали на федеральный уровень, местные документы пришлось отменить.

2. Не доверяют регионам

Требование строителей

Вернуть прежний порядок, по которому рассчитывали стоимость строительства соцобъектов.

Ответ минстроя

Это станет возможно, только если полномочия по ценообразованию передадут обратно регионам. Но, по данным минстроя, на федеральном уровне об этом речи никто не ведет.

Строительство детского сада в Новоалтайске. sgd22.ru

3. Нужны местные расценки

Требование строителей

Нужно определять смету строительства гособъектов не по федеральным, а по территориальным расценкам, которые учитывают местные рыночные цены и на материалы, и на зарплату, и на прочие расходы.

Ответ минстроя

Сегодня смета рассчитывается по так называемым федеральным единичным расценкам (ФЕР), а не по территориальным, «рассчитывающим индексы стоимости для каждого вида работ, которые более приближены к объективной цене». Вследствие этого, пишет минстрой, наблюдается дисбаланс в стоимости строительства по регионам.

На федеральном уровне планировалось создать единую государственную сметно-нормативную базу, которая бы учитывала изменения цен строительных ресурсов, это позволило бы преодолеть несоответствие. Системы пока нет, ее планировали запустить к 2022 году. Но, пишет минстрой, окончание переходного периода к 2022 году не гарантировано. И поэтому, соглашаются в ведомстве со строителями, необходимо передать полномочия по определению цен на уровень регионов.

Кирпичи. СС0.

Еще в феврале 2019 года минстрой края направил федеральным коллегам письмо, в котором просил разъяснить несколько моментов.

Можно ли применять территориальные расценки , внесенные в федеральный реестр сметных нормативов , при определении сметной стоимости строительства соцобъектов , которые возводятся за госсчет?

внесенные в федеральный реестр сметных нормативов при определении сметной стоимости строительства соцобъектов которые возводятся за госсчет? Допустимо ли применять средние дифференцированные индексы Алтайского края , которые рассчитываются региональным учреждением ( «АлтайРЦЦС») и утверждаются ежеквартально минстроем края?

Но ответа на это письмо нет до сих пор.

Кроме того, минстрой подготовил обращение от имени губернатора Виктора Томенко министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву с тем, чтобы Алтайскому краю разрешили применять территориальные расценки и алтайские индексы для определения сметы соцобъектов. Сейчас это обращение проходит процедуру согласования.