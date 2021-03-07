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7 марта
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Недвижимость

Правительство ужесточило требования к ипотечным финансовым организациям

Кредитные организации, выдающие ипотечные займы населению, должны соответствовать нескольким критериям. Такой документ разработало и приняло правительство России.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Постановление № 281 уже подписано Михаилом Мишустиным и размещено в официальных документах. Оно касается небольших кредитных организаций. например, кооперативов, которые также предоставляют ипотечные займы.

Требования к ним прописаны достаточно жестко. Такие финансовые организации должны предоставить в реестр уполномоченных ипотечных компаний (его ведет госкорпорация Дом. рф) данные о минимум 200 ипотечных займах, выданных до октября 2019 года.

Еще два требования: размер займа должен составлять не менее 500 тыс. рублей, а срок ипотеки — не менее 36 месяцев.

«Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», — отмечается в правительственном разъяснении.

Главная цель ужесточения ипотечного законодательства — убрать с рынка небольшие компании, которые занимаются скорее финансовыми спекуляциями и загоняют заемщиков в кабалу.

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