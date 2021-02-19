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19 февраля 3°C
Недвижимость

Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя давать ипотеку низкую, как в Европе

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала РИА «Новости», что снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к пузырю.

Средние ставки по ипотеке в 2020 году.
Средние ставки по ипотеке в 2020 году.
Pixabay.com, Altapress.ru

Набиуллина напомнила — в 2020 году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке <…> Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — забила тревогу глава ЦБ.

Поэтому, по ее мнению, доступность ипотеки нужно обеспечивать не снижением процента, а более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.

Напомним, весной 2020 года правительство запустило масштабную программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — до исторического минимума в 4,25%.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
Олег Богданов

На этом фоне — программы и ключевая ставка — средняя ставка по ипотеке опустилась до 7,36%. В итоге россияне начали брать жилье — это привело к накоплению долгов по жилищным кредитам до рекордных 9,1 трлн рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынках. Получился эффект «снежного кома». Набиуллина подчеркнула, что повышение цен к январю 2021 года уже «съело весь эффект от снижения ставки».

Кстати, ранее глава ЦБ призвала банки списать невозвратные долги россиян, поскольку даже на фоне ковидного кризиса прибыль банков составит около 1 трлн рублей.

Ипотека в Европе в 2021 году: процентная ставка для местных жителей (кликаем и разворачиваем)
Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com

Журнал «Ипотековед» опубликовал данные по процентным ставкам по ипотеке в странах Евросоюза в 2021 году.

«Единая экономическая зона, наличие здоровой конкурентной среды, всепронизывающая интеграция не являются основанием применения единой кредитной политики в действующих банках и финансовых учреждениях», — пояснили эксперты небольшой разброс по процентам.

Австрия

 2,5 — 3,5
Бельгия

2,47

Болгария

 4,5 — 5
Великобритания

2,5 — 3

Венгрия

 6
Германия

1,5 — 2

Греция

 От 3,5
Дания

2,2

Ирландия

 От 3,8
Испания

2 — 3

Италия

 2,1 — 3

Кипр

От 4
Латвия

2,9

Литва

 2
Люксембург

1,8

Мальта

 От 3,5
Нидерланды

2,5

Польша

 3,7 — 4
Словакия

1,9

Словения

 От 3,6

Португалия

От 2,5
Румыния

3,5

Финляндия

 1,47
Франция

От 2

Хорватия

 5 — 6
Чехия

2

Швеция

 1,85
Эстония

2 — 2,5
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