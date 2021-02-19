Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя давать ипотеку низкую, как в Европе

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала РИА «Новости» , что снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к пузырю.

Средние ставки по ипотеке в 2020 году.

Набиуллина напомнила — в 2020 году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке <…> Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — забила тревогу глава ЦБ.

Поэтому, по ее мнению, доступность ипотеки нужно обеспечивать не снижением процента, а более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.

Напомним, весной 2020 года правительство запустило масштабную программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — до исторического минимума в 4,25%.

Эльвира Набиуллина. Олег Богданов

На этом фоне — программы и ключевая ставка — средняя ставка по ипотеке опустилась до 7,36%. В итоге россияне начали брать жилье — это привело к накоплению долгов по жилищным кредитам до рекордных 9,1 трлн рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынках. Получился эффект «снежного кома». Набиуллина подчеркнула, что повышение цен к январю 2021 года уже «съело весь эффект от снижения ставки».

Кстати, ранее глава ЦБ призвала банки списать невозвратные долги россиян, поскольку даже на фоне ковидного кризиса прибыль банков составит около 1 трлн рублей.