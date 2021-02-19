Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя давать ипотеку низкую, как в Европе

Набиуллина напомнила — в 2020 году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке.
«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке <…> Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — забила тревогу глава ЦБ.
Поэтому, по ее мнению, доступность ипотеки нужно обеспечивать не снижением процента, а более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.
Напомним, весной 2020 года правительство запустило масштабную программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — до исторического минимума в 4,25%.
На этом фоне — программы и ключевая ставка — средняя ставка по ипотеке опустилась до 7,36%. В итоге россияне начали брать жилье — это привело к накоплению долгов по жилищным кредитам до рекордных 9,1 трлн рублей.
Ажиотажный спрос на кредиты привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынках. Получился эффект «снежного кома». Набиуллина подчеркнула, что повышение цен к январю 2021 года уже «съело весь эффект от снижения ставки».
Кстати, ранее глава ЦБ призвала банки списать невозвратные долги россиян, поскольку даже на фоне ковидного кризиса прибыль банков составит около 1 трлн рублей.
Журнал «Ипотековед» опубликовал данные по процентным ставкам по ипотеке в странах Евросоюза в 2021 году.
«Единая экономическая зона, наличие здоровой конкурентной среды, всепронизывающая интеграция не являются основанием применения единой кредитной политики в действующих банках и финансовых учреждениях», — пояснили эксперты небольшой разброс по процентам.
|
Австрия
|2,5 — 3,5
|Бельгия
|
2,47
|
Болгария
|4,5 — 5
|Великобритания
|
2,5 — 3
|
Венгрия
|6
|Германия
|
1,5 — 2
|
Греция
|От 3,5
|Дания
|
2,2
|
Ирландия
|От 3,8
|Испания
|
2 — 3
|
Италия
|2,1 — 3
|
Кипр
|
От 4
|Латвия
|
2,9
|
Литва
|2
|Люксембург
|
1,8
|
Мальта
|От 3,5
|Нидерланды
|
2,5
|
Польша
|3,7 — 4
|Словакия
|
1,9
|
Словения
|От 3,6
|
Португалия
|
От 2,5
|Румыния
|
3,5
|
Финляндия
|1,47
|Франция
|
От 2
|
Хорватия
|5 — 6
|Чехия
|
2
|
Швеция
|1,85
|Эстония
|
2 — 2,5