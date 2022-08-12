12 августа
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Недвижимость

Продавать квартиры с мебелью начали застройщики

Девелоперы вернулись к продажам квартир с уже готовой меблировкой, пишет Газета.Ru.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Весной строительные компании начали отказываться от такого формата продаж. Спрос на мебель со стороны застройщиков вырос за последние месяцы вдвое.

Аналитики подсчитали, что количество заказов на меблировку квартир со стороны девелоперов выросло в два раза за июль и август по сравнению с началом 2022 года, рассказали в компании Mr.Doors.

Дело в том, что весной на рынке такой недвижимости наблюдался спад. Был связан с уходом игроков с российского мебельного рынка, подорожанием строительных материалов и сырья для производства мебели.

Но уже к середине лета направление начало оживать, производители наладили новые логистические цепочки.

Ранее эксперты пояснили, на сколько и почему рухнули цены на недвижимость.

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