29 мая
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Недвижимость

Просторная «сталинка». Лаконичная квартира с видом на пр. Ленина продается в Барнауле за 8,899 млн рублей

«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 — в бывшем Доме военведа. Высота потолков в ней — 3 метра, а окна выходят на гарнизон и юридический институт (БЮИ). Стоит квартира 85,567 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 8,899 млн рублей. Автор объявления на «Авито», что здесь создается «ощущение свободы и пространства».

«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 за 8,899 млн рублей — в бывшем Доме военведа.
«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 за 8,899 млн рублей — в бывшем Доме военведа.
"Авито".

Площадь 4-комнатной квартиры составляет 104 кв. м. По словам продавца, в ней сделан авторский классический ремонт.

Входная дверь в «четырешке» — двустворчатая. Она сделана из дерева и покрыта лаком. Межкомнатные выполнены в похожем, «сталинском» стиле, но выкрашены в белый цвет.

А вот в кухню ведет изящная арка. Она органично сочетается с гарнитуром и пространством для готовки: синими настенными шкафами, белым «фартуком» из плитки, небольшим столиком и плетеным креслом.

В квартире имеются длинный холл, две спальни, «светлая» гостиная, раздельный санузел, а еще — кабинет с мраморным камином.

Расположена «четырешка» в отреставрированном памятнике архитектуры. Это сооружение сталинской эпохи, фасад которого украшен мозаикой «Небо родины».

Лестницы в подъезде довольно широкие и обрамлены утонченными, округлыми перилами. Кроме того, в доме заменены все коммуникации и система отопления. Крыша, добавляет автор объявления на «Авито», тоже новая.

«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 за 8,899 млн рублей — в бывшем Доме военведа.
«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 за 8,899 млн рублей — в бывшем Доме военведа.
«Авито».
«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 за 8,899 млн рублей — в бывшем Доме военведа.
«Четырешка» с балконом продается в Барнауле на пр. Ленина, 35 за 8,899 млн рублей — в бывшем Доме военведа.
«Авито».

Всего в историческом доме, построенном в в 1939 году, 24 квартиры.

«Соседи образованные и порядочные люди: преподаватели, доктора и ученые».

В районе пр. Ленина, 35 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады и университеты, кафе, продуктовые магазины и торговые центры. Также рядом находятся остановки общественного транспорта.

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