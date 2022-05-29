Просторная «сталинка». Лаконичная квартира с видом на пр. Ленина продается в Барнауле за 8,899 млн рублей

Площадь 4-комнатной квартиры составляет 104 кв. м. По словам продавца, в ней сделан авторский классический ремонт.
Входная дверь в «четырешке» — двустворчатая. Она сделана из дерева и покрыта лаком. Межкомнатные выполнены в похожем, «сталинском» стиле, но выкрашены в белый цвет.
А вот в кухню ведет изящная арка. Она органично сочетается с гарнитуром и пространством для готовки: синими настенными шкафами, белым «фартуком» из плитки, небольшим столиком и плетеным креслом.
В квартире имеются длинный холл, две спальни, «светлая» гостиная, раздельный санузел, а еще — кабинет с мраморным камином.
Расположена «четырешка» в отреставрированном памятнике архитектуры. Это сооружение сталинской эпохи, фасад которого украшен мозаикой «Небо родины».
Лестницы в подъезде довольно широкие и обрамлены утонченными, округлыми перилами. Кроме того, в доме заменены все коммуникации и система отопления. Крыша, добавляет автор объявления на «Авито», тоже новая.
Всего в историческом доме, построенном в в 1939 году, 24 квартиры.
«Соседи образованные и порядочные люди: преподаватели, доктора и ученые».
В районе пр. Ленина, 35 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады и университеты, кафе, продуктовые магазины и торговые центры. Также рядом находятся остановки общественного транспорта.