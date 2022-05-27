Пустота и «звенящая» тишина. В Барнауле за 12,9 млн рублей продается «трешка» с дизайнерским ремонтом, но без мебели

Площадь «трешки», расположенной на восьмом этаже, составляет 102,3 кв. м. В ней есть лождия. И, кстати, продавец утверждает: окна выходят «во двор, на улицу, на солнечную сторону».
В интерьере квартиры преобладают серый и белый цвета. Стены жилых комнат оклеены монохромными обоями, а теплые полы выложены «дымчатым» ламинатом. Кроме того, в отделке использована плитка под мрамор, с искусными черно-белыми разводами.
Санузел раздельный, установлена вся сантехника.
Кроме того, предусмотрена гардеробная.
В доме (ЖК «Димитровские горки»), где предлагают «трешку», имеется пассажирский лифт. Также на прилежащей территории оборудованы детская и спортивная площадки. Организованы подземная и открытая парковки.
В районе рядом с пер. Ядринцева, 95 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, поликлиника и торговые центры — «Гулливер», «Сити» и «Первомайский».