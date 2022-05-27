27 мая
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Недвижимость

Пустота и «звенящая» тишина. В Барнауле за 12,9 млн рублей продается «трешка» с дизайнерским ремонтом, но без мебели

«Трешка» в классическом стиле продается в пер. Ядринцева, 95, в центре Барнаула. Она находится в новом 16-этажном доме — с видеонаблюдением, охраной и консьержем. Стоит квартира 126,1 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 12,9 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», ремонт в ней выполнен европейскими материалами. А вот мебели нет.

«Трешка» с дизайнерским ремонтом, но без мебели продается за 12,9 млн рублей в пер. Ядринцева, 95 в Барнауле.
«Трешка» с дизайнерским ремонтом, но без мебели продается за 12,9 млн рублей в пер. Ядринцева, 95 в Барнауле.
"Авито".

Площадь «трешки», расположенной на восьмом этаже, составляет 102,3 кв. м. В ней есть лождия. И, кстати, продавец утверждает: окна выходят «во двор, на улицу, на солнечную сторону».

В интерьере квартиры преобладают серый и белый цвета. Стены жилых комнат оклеены монохромными обоями, а теплые полы выложены «дымчатым» ламинатом. Кроме того, в отделке использована плитка под мрамор, с искусными черно-белыми разводами.

Санузел раздельный, установлена вся сантехника.
Кроме того, предусмотрена гардеробная.

В доме (ЖК «Димитровские горки»), где предлагают «трешку», имеется пассажирский лифт. Также на прилежащей территории оборудованы детская и спортивная площадки. Организованы подземная и открытая парковки.

В районе рядом с пер. Ядринцева, 95 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, поликлиника и торговые центры — «Гулливер», «Сити» и «Первомайский».

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