Путин указал, что льготная ипотека не должна приводить к резкому росту цен на жилье

Президент России Владимир Путин недоволен тем, что программа льготной ипотеки (под 6,5% годовых) привела к обратному результату: доступное жилье резко подорожало и стало недоступным. Об этом речь шла на заседании Госсовета 23 декабря. Объясняться пришлось вице-премьеру Марату Хуснуллину, отвечающему за строительство.

Нашлись причины

Путин высказался на тему эффективности льготной ипотеки в ответ на доклад губернатора Ивановской области Станислава Вознесенского. Глава региона поспешил рассказать о том, какой прекрасный инструмент для улучшения жилищных условий создан для российских семей. Президент высказался более осторожно.

Владимир Путин,

президент РФ:

Как только все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал. И если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то, во всяком случае, серьезно эти усилия пострадают. На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который выступал следом, быстро сориентировался и увел разговор об эффективности льготной ипотеки в другую плоскость.

Владимир Путин. kremlin.ru

Марат Хуснуллин,

вице-премьер РФ:

За время действия программы льготной ипотеки выдано около 350 тыс. кредитов, порядка 1 трлн рублей поступило в экономику, и все, что мы выдали и субсидировали, все вернулось в виде налогов. По предварительным данным, которые мы обсудили с налоговой, у нас сумма налогов от строительной отрасли за 11 месяцев уже выше, чем в прошлом году.

Однако он не мог обойти и тему роста цен на жилье. По мнению вице-премьера, причины в каждом регионе свои. Но в целом, они выглядят так.

Первое объяснение — цена выросла там, где на рынке не было достаточно предложения жилья.

Вторая причина — на рынок вышло слишком много финансовых ресурсов с использованием счетов эскроу. Вероятно, таким образом вице-премьер намекал, что в росте цен на жилье лежит и банковская составляющая — банкиры за бесплатно никогда не работали.

В-третьих, серьезный рост цен произошел на рынке стройматериалов. «Арматура повысилась на 40%", — возмущался Хуснуллин не понятно, в чей адрес.

Хуснуллин обратил внимание, что региональные власти должны серьезно анализировать текущую ситуацию с подорожанием жилья и реагировать на нее соответствующим образом.

Стройка. Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Новый показатель

И с этой целью для губернаторов регионов вводится новый критерий оценки эффективности работы по этому направлению.

Марат Хуснуллин,

вице-премьер РФ:

Мы в новый национальный проект включили показатель «Доступность жилья для каждого региона». Мы должны считать, сколько стоит жильё, сколько люди зарабатывают, какие меры поддержки должны быть и какая должна быть ставка, чтобы доступность жилья увеличивалась, а не падала. Это становится одним из ключевых показателей нашей работы.

Путин в ответ дал поручение закрыть в ближайшие годы в масштабах страны заодно и проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как повлияла ипотека на рост цен в Алтайском крае

Объем выданных в крае жилищных кредитов приблизился к уровню 2019 года уже в сентябре (32,5 млрд рублей против 33,1 млрд за весь прошлый год). Октябрь побил исторический рекорд: ипотеку взяли на 6,6 млрд рублей.

Однако снижение ставки по ипотеке на 3% привело к удорожанию жилья примерно на 10%.

Об этом говорили банкиры на заседании Экспертного совета по финансам по итогам 2020 года.