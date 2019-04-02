Ракшин заселяет очередной торговый центр в Барнауле

Торговый центр открылся на улице Балтийской, 116, но так и не получил названия. Главный участник проекта — сеть «Мария-Ра» Александра Ракшина. Кроме него там уже открылись магазины одежды и обуви, электрики и сантехники, а также бытовых товаров «Галамарт». В ближайшее время здесь заработает т"Грильница". По словам местных жителей, часть помещений торгового центра пока пустует.

Что известно о новом торговом центре

Напомним, что здание на Балтийской, 116 должно было стать рынком. На строительство объекта такого назначения компания «Земля Балтийская» (имеет отношение к сети «Мария-Ра») получила разрешение в мае 2018 года. Планировалось, что торговый центр сдадут только в сентябре 2020 года.

Здание построено на основе металлоконструкций и обшито сэндвич-панелями серого, оранжевого и зеленого цветов. Часть главного фасада закрыта светопрозрачным витражом. Решение существенно отличается от представленного на паспорте объекта. Планировалось, что главный фасад выделит облицовка под дерево, а витражей будет меньше.

Рынок в Индустриальном районе. altapress.ru.

Представленная архитектура — в тренде с большинством решений современных торговых зданий. Примерно также выглядит ТЦ «Лето» на Павловском тракте, который построил один из собственник сети «Мари-Ра» Евгений Ракшин. Для их строительства выбирают легкие конструкции, которые позволяют быстро возводить стены и обходиться без несущих внутренних перегородок.

Ранее компания «Союз» Владимира Отмашкина планировала построить на этом месте бассейн. Но сделка по продаже земли не состоялась.