«Спрос за каждую копеечку»: владелец «Марии-Ра» объяснил, чего ждет от властей

Холдинг «Мария-Ра», включающий в себя несколько юрлиц, в 2018 году заплатил больше 8 млрд рублей налогов и платежей. Основатель компании рассказал altapress.ru, считает ли он возможным советовать, куда тратить эти деньги, ждет ли преференций от власти и почему против расточительности.

— «Мария-Ра» — чемпион среди налогоплательщиков Алтайского края. На что , на ваш взгляд , можно было бы потратить эти средства?

— Наш холдинг не первый год является крупнейшим налогоплательщиком. Мы гордимся тем, что вносим достойную лепту в улучшение жизни наших земляков. Однако я считаю, что ни мы, ни губернатор, ни мэр не вправе определять, на что тратить эти отчисления. На мой взгляд, в идеале это должны определять жители края через своих представителей во власти — депутатов. А отчитываться перед людьми об эффективности бюджетных расходов должно правительство края.

— Вы считаете , такое возможно в действительности?

— Не хочу давать прогнозы — возможно или нет. Но убежден в том, что вопрос эффективности бюджетных расходов сегодня является одним из ключевых. Вот простой пример — круглосуточное освещение барнаульского Нагорного парка. Задумайтесь сами. Туристы после часа ночи и до семи утра там почти не бывают и мимо не ездят. Зачем тогда тратятся бюджетные деньги? Например, наши магазины, а их более тысячи, ночами не светятся. Мы еще лет 15 назад начали бережно относиться к затратам на электроэнергию. Я верю, что наступит время, когда за каждую таким образом израсходованную копеечку будет спрос.

— В связи с тем , что «Мария-Ра» — крупнейший налогоплательщик края , рассчитываете ли вы на какие-то преференции от власти?

— У нас не было никогда никаких преференций. Да мы на них и не рассчитываем.

Вот возьмем Новоалтайск, где находится наш распределительный центр и крупнейший за Уралом хлебокомбинат. Мы пришли на эту площадку первыми, там ничего не было — пустырь. Дороги сами построили, остановки поставили, сети подвели. Мы, собственно, и создавали эту особую экономическую зону, которая позже стала индустриальным парком. Нам никто ни копейки преференций или льгот не дал. Да мы их, честно сказать, и не ждали.

Но я думаю, что режим благоприятствования инвесторам, вкладывающим свои средства в развитие территории, создание рабочих мест и т. д., должен быть. Я знаком с ситуацией в некоторых регионах нашей страны. Например, в одном из них инвесторам при реализации проекта местные власти предлагают возмещение всех затрат на строительство объекта и покупку оборудования через льготы по налогам. Это и есть специальные условия, которые создаются для стратегических инвесторов.

— Как , по-вашему , должно меняться взаимодействие власти и бизнеса в крае?

— Оно должно быть построено на доверительном отношении и взаимном уважении друг к другу. К сожалению, у нас пока ни разу не было серьезных разговоров о том, сколько мы инвестировали в экономику края, сколько еще собираемся вложить. Мы не слышали вопроса: «Чем вам помочь сегодня, чтобы завтра вы заплатили еще больше налогов?» Ни разу за всю историю существования нашей компании такого делового разговора не было.

Я надеюсь, такое время придет, и у нас будет как в Китае, где каждую компанию, каждого руководителя региона оценивают по сумме оплаченных и собранных налогов.

Тогда и жизнь в России будет налаживаться быстрее.