14 октября
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Недвижимость

Раскол «Новой высоты». Почему в барнаульском ЖК хотят сменить управляющую компанию, и кто — против

Инициативная группа из нескольких девушек хочет сменить управляющую компанию в барнаульском ЖК «Новая высота» (ул. Энтузиастов). Однако многие жильцы оказались против. Почему они не разделяют такое рвение, выяснил «Толк».

ЖК «Новая высота».
ЖК «Новая высота».
Дмитрий Лямзин

Мамы в декрете

По словам Алексея, одного из собственников, идея сменить «управляшку» появилась у девушки из дома на ул. Энтузиастов, 55. К ней присоединились еще несколько соседок, в том числе из дома № 51.

«Большинство „девочек“ (ласково называют „революционерок“ в ЖК) — молодые мамы в декрете», — подчеркивает издание.

ЖК «Новая высота».
ЖК «Новая высота».
Дмитрий Лямзин

Они хотят, чтобы в элитные новостройки должна зайти управляющая компания «Венера».

Одобрили предложение не все. Многие жильцы считают, что после смены УК жилой комплекс придет в упадок.

«Знаете, есть люди, которых не устраивает буквально все, даже если объективной причины нет <…> Доходило до смешного: девочки бросали куски ниток по углам подъездов, чтобы проверить, хорошо ли моет уборщица», — поделился один из жильцов «Новой высоты» Евгений.

Сломанный фонтан

При этом, утверждает Татьяна из дома № 55, «девочки» уделяли меньшее внимание контролю за своими детьми. Несколько раз это едва не закончилось порчей имущества.

«Летом ребенок одной из них совком ссыпал в фонтан песок. Управляющая компания его отремонтировала. Я не выдержала и сделала замечание — ноль эмоций <…> А виновата во всех бедах „Новая волна“, которую по какой-то причине вдруг понадобилось менять», — говорит собеседница.

ЖК «Новая высота».
ЖК «Новая высота».
Дмитрий Лямзин

В «Новой волне» уточнили, что насос в фонтане уже ломался в начале июня. В его механизме обнаружили порядка восьми ведер твердых частиц — песка и мусора.

Но и после ремонта дети используют его не по назначению.

«Мы не понимаем»

Почему «девочки» хотят заменить «Новую волну» на «Венеру», никто не знает.

«При этом они красиво говорят, что новички снизят тарифы и будут делать все, что мы скажем <…> Я, как бухгалтер, не понимаю, за счет чего они будут все это делать <…> Даже нашей управляйке пора поднимать тариф: его не индексировали два года», — отметила противница смены УК Юлия.

Жильцы предполагают, что возможны два варианта. В частности, никто другой мог не согласиться работать с инициативной группой. Кроме того, мало кто верит в бескорыстные мотивы.

Цифра

По грубым оценкам, конфликт в ЖК может коснуться не меньше 2,5−3 тыс. человек.

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