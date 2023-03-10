Рай на несвежем воздухе. 5 странных и дорогих коттеджей прямо в центре Барнаула

Жить в городе с его ресторанами, школами и офисами в шаговой доступности и при этом париться в личной бане и выращивать огурцы в теплице — ну не мечта ли? Altapress.ru разобрал объявления на Avito с коттеджами в центре Барнаула. Чтобы отсеять откровенные «развалюшки», мы выбрали порог в 20 млн рублей.

С утопленными колоннами

На ул. Никитина, 167а в продаже появился дом за 26 млн рублей.

Здание, как отмечается в объявлении, крепкое: монолитные армированная плита, межэтажное перекрытие и фундамент. Стены, толщиной в два газоблока, облицованы кирпичом.

350 кв. м — площадь дома;

7,8 соток — площадь участка;

7 комнат.

Покупателю предлагают альтернативный вариант использования жилья: перевести его в коммерческую недвижимость и надстроить еще несколько этажей.

«Фундаментная плита рассчитана на пять этажей — на всякий слушай, для возможности реконструкции, — сказано в объявлении. — Есть возможность открыть офис, гостиницу, магазин, комплекс отдыха и т.д.».

У дома газовое отопление. Все коммунальные платежи плюс интернет, как отмечают продавцы, не превышают 8 тыс. рублей в месяц.

Дом на ул. Никитина , 167а. Avito

«Нет проблем с водой и каждый день ул. Никитина убирают: летом подметают, а зимой чистят снег», — отмечают в объявлении.

Бонус — новая баня 36 кв. м. А еще ухоженный участок с заасфальтированными дорожками и двором, с газоном и молодыми деревьями с кустарником. И крохотным садом камней. Все это окружает крепкий забор из серого кирпича.

Для автомобиля есть гараж, встроенный в дом, а также навес во дворе.

Интерьер дома спокойный, не блещет роскошью. На нее в коридоре намекают, разве что, белые полуколонны в античном стиле.

Собственник продает дом из-за переезда в Краснодарский край и готов к обмену.

С цветущим фасадом

На этой же улице продают дом за 20 млн рублей. Точный адрес назвать не смог даже риелтор. Уточнил лишь, что он точно на ул. Никитина, недалеко от Покровского собора.

398 кв. м — площадь дома;

7 соток — площадь участка;

8 комнат.

Дом на ул. Никитина. Avito Дом на ул. Никитина. Avito Дом на ул. Никитина. Avito Дом на ул. Никитина. Avito Дом на ул. Никитина. Avito

Второй этаж, как подчеркивает агентство недвижимости, полноценный, не мансарда. Есть баня, просторный гараж и сухой теплый подвал. На участке — плодоносящие деревья. Не самый привлекательный фасад закрывает вьюнковое растение, которое к осени красиво краснеет.

Дом подключен к центральному отоплению, водоснабжению и канализации.

Здание предлагают использовать для проживания нескольких семей — в нем два отдельных входа.

«Отличное сочетание уединенности индивидуального жилья и удобной логистики городской жизни», — хвалят объект в рекламе.

Судя по всему, не самое отличное, если продавец в том же объявлении предлагает обменять дом на пригородный.

Дом-теремок

На ул. Никитина, 98 продают двухэтажный кирпичный дом 2000-го года постройки за 23,5 млн рублей. Он находится у пересечения с пр. Социалистическим.

Дом на ул. Никитина , 98. Avito Дом на ул. Никитина , 98. Avito Дом на ул. Никитина , 98. Avito Дом на ул. Никитина , 98. Avito

150 кв. м — площадь дома;

11 соток — площадь участка;

6 комнат.

Стандартный набор: центральные коммуникации, гараж на две машины, баня и хозяйские пристройки. Бонус — насаждения и теплица.

На мансарде есть открытый балкон. На первом этаже — крохотная терраса, большую часть которой занимает лестница.

Владелец желает обменять дом на квартиры.

Неприступный

Коттедж, который своей отделкой из серого рваного камня, напоминает крепость, продают в самом центре Барнаула за 22 млн рублей. Он находится на ул. Короленко, 66а, неподалеку от пересечения с пр. Социалистическим, и закрыт от посторонних глаз.

230 кв. м — площадь дома;

6 соток — площадь участка;

5 комнат.

На первом этаже четыре комнаты и печь-камин, на втором — 80 кв. м свободной планировки.

Дом на ул. Короленко , 66а. Avito Дом на ул. Короленко , 66а. Avito

Этот кирпичный дом подключен к центральным коммуникациям. В ванной комнате есть теплый пол. Как указано в объявлении, установлено видеонаблюдение.

Вдобавок к дому покупатель получает отапливаемый гараж в 45 кв. м с подведенной водой и большой зоной хранения и три парковочных места на улице.

Здание построили в 2022 году и внутри еще ведут черновые отделочные работы.

Также в объявлении сказано, что на территории есть место для того, чтобы поставить беседку, барбекю-зону и разбить сад.

Или вообще использовать здание, как офис, студию или мастерскую — просторные комнаты это позволяют.

Коттедж с зимним садом

«312 квадратов тепла и уюта, с любовью выстроенных и отремонтированных для себя», — так начинается душераздирающее объявление о продаже коттеджа 2015 года постройки на ул. Путиловской, 33. Дом находится в 15 минутах ходьбы от площади Октября и пяти — от Изумрудного парка.

Дом на ул. Путиловская , 33. 2ГИС

312 кв. м — площадь дома;

6,8 соток — площадь участка;

4 комнаты.

На первом этаже расположены прихожая, кухня, гостиная, ванная с душевой кабиной и даже зимний сад. Есть также вход в «инженерное сердце дома», выход в небольшой и ухоженный сад, а также в гараж на два машиноместа.

Второй этаж занят холлом, кабинетом, совмещенным санузлом и двумя спальнями, в одной из которых есть гардеробная.

«Этажи соединяются в эркере удобной эргономичной лестницей, сочетающей в себе приятные текстуры натуральных материалов», — пишут в объявлении.

В доме несколько уровней освещения, высота потолков три метра. Владельцы готовы расстаться со всем этим за 35 млн рублей.

Бонус

Участок в 11 соток на ул. Анатолия, 131 продают за 30 млн рублей. Здесь же расположен старый дом с 10 комнатами, который, судя по всему, пойдет под снос.