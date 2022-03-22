22 марта
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Недвижимость

Резиденцию рядом с ЦУМом в Барнауле прикупил алтайский депутат

В Барнауле продали резиденцию на ул. Папанинцев. Новым собственником значится 33-летний депутат АКЗС, замруководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Сергей Булаев, узнал «Толк».

Ул. Папанинцев, 76а.
Ул. Папанинцев, 76а.
yandex.ru/maps

На участке площадью около тысячи квадратных метров находится кирпичное двухэтажное здание. Общая площадь насчитывает 300 квадратов.

Внутри есть ресепшен, несколько кабинетов, комнат для переговоров, санузлов, учебный класс, огромная кухня и зона отдыха с камином.

Приватная территория во дворе обнесена кованым забором. Есть парковка, автоматическая пропускная система и охрана.

Риэлторы пытались продать объект несколько раз. Так, в 2018 году его стоимость составляла 23 млн рублей, а в 2021 достигла 30 млн.

Причем, как сказано на «Алтайском портале недвижимости», участок продавали «под застройку».

Сергей Булаев.
Сергей Булаев.
akzs.ru

По документам из ЕГРН, Булаев оформил землю со зданием в свою собственность в конце декабря 2021 года.

До него участок с землей принадлежал Барнаульской сетевой компании, отмечает издание. К слову, компания владела 30% в той фирме «РСК», в которой нынешний депутат с 2020 по 2021 год был генеральным директором.

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