Резиденцию рядом с ЦУМом в Барнауле прикупил алтайский депутат

На участке площадью около тысячи квадратных метров находится кирпичное двухэтажное здание. Общая площадь насчитывает 300 квадратов.
Внутри есть ресепшен, несколько кабинетов, комнат для переговоров, санузлов, учебный класс, огромная кухня и зона отдыха с камином.
Приватная территория во дворе обнесена кованым забором. Есть парковка, автоматическая пропускная система и охрана.
Риэлторы пытались продать объект несколько раз. Так, в 2018 году его стоимость составляла 23 млн рублей, а в 2021 достигла 30 млн.
Причем, как сказано на «Алтайском портале недвижимости», участок продавали «под застройку».
По документам из ЕГРН, Булаев оформил землю со зданием в свою собственность в конце декабря 2021 года.
До него участок с землей принадлежал Барнаульской сетевой компании, отмечает издание. К слову, компания владела 30% в той фирме «РСК», в которой нынешний депутат с 2020 по 2021 год был генеральным директором.