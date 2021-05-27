Сельские школы под ударом. Как бюджетные стройки в Алтайском крае разоряют крупного генподрядчика

Компания «Новострой» занимается возведением школ и детских садов в разных уголках Алтайского края. Из-за резкого скачка цен на стройматериалы, увеличения заработной платы работников и невозможности пересмотреть стоимость подписанного контракта генподрядчик может попросту разориться. По ряду объектов он уже ушел в глубокий минус на несколько миллионов рублей. О цифрах ущерба, пессимистическом настрое и лучике надежды рассказал директор «Новостроя» Игорь Новиков в рамках круглого стола , посвященном бюджетным стройка, .

Крик о помощи в виде цифр

Накануне в компании «Новострой» посчитали фактические затраты на строительство социальных объектов с учетом удорожания стройматериалов, повышения заработной платы работников, транспорт и т. д. По самым грубым оценкам предполагаемые убытки составили более полумиллиарда рублей.

Долги. Деньги. altapress.ru

Потенциально убыточные проекты: 150 млн рублей — средняя школа в селе Ларичиха Алтайского края ( 330 мест)

330 мест) 110 млн рублей — детский сад в Рубцовске ( 257 мест)

257 мест) 250 млн рублей — школа в селе Усть-Кокс Республики Алтай ( 275 мест)

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Оценив ущерб, застройщик теперь задается вопросом: что делать в сложившейся ситуации?

«Кредитные ресурсы подходят к концу, собственных оборотных средств нам не хватает, товарных запасов мы не держим на складе, потому что даже не могли предположить, что сложится настолько катастрофическая ситуация с повышением цен», — отмечает Игорь Новиков.

«Как теперь выживать?»

Он заметил, что спасти ситуацию могло бы увеличение стоимости контракта минимум на 30%, обусловленное повышением затрат на строительство соцобъектов.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

«Я с уважением отношусь к крупным застройщикам, в частности, к руководителям „Жилищной инициативы“ и „Селфа“, но у них ситуация немного проще. У нас (генподрядных организаций) всего один источник дохода — это работа по госзаказами. А девелоперы строят жилье, которое приносит доход. Они могут переложить деньги из одного кармана в другой. А нам что делать? Наши ресурсы заканчиваются. Может быть на складе заказчика есть материалы по цене, заложенной в смете? Тогда мы готовы из них строить», — продолжил свою речь руководитель «Новостроя».

Он добавил, что не менее плачевная ситуация складывается с зарплатами рабочих. Он привел в пример объект в селе Усть-Кокса.

«Стоимость строительства монолитных участков по смете контракта составляет 1,3 тыс. рублей, а я должен платить рабочим 7 тыс. рублей. К этому нужно приплюсовать командировочные и суточные. Разницу мне приходится брать из своего кармана. Как выживать?», — сокрушается строитель.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Кроме того, все объекты, на которых работает генподрядчик, находятся на большом расстоянии от краевой столицы. Ему приходится нести затраты еще и не транспортировку рабочих.

«Поэтому, скажите — что дальше делать, как дальше жить и как строить? Объекты мы не бросили, но может прийти тот момент, когда всем станет совсем тяжело», — резюмировал Новиков.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Рост цен на стройматериалы в России: Сортовой металлопрокат — 80%

Оцинковка — 100%

Кабельная продукция — 40%

Радиаторы — 10%

Газобетонные блоки — 30%

Фанера — 50% Информация предоставлена ассоциацией СРО «Алтайские строители» по данным департамента ценообразования в строительстве ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

«Вредительский закон» и что с ним можно сделать

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Игорь Новиков отметил, что минстрой и Единый заказчик капитального строительства не бездействуют. Они решают проблему «в рамках своих полномочий и служебных сил».

Так, региональное министерство постоянно находится на связи с федеральными коллегами, в том числе в рамках еженедельных селекторных совещаний. Последнее письмо было отправлено в министерство за подписью губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

«Минстрой России подготовил законопроект, который проходит межведомственное согласование на уровне Совета Федерации и будет направлен в Госдуму на рассмотрение в первом чтении. Законопроект позволяет менять условия контракта в части формирования цены в течение исполнения в случае удорожания работ, дабы соблюсти все обязательства сторон и обезопасить застройщика», — рассказал эксперт.

Сами строители уверены, что помочь им может только отмена Федерального закона ФЗ-44, но представители девелопмента понимают, что это утопия.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

«Этот вопрос дошел до Совета Федерации. В своем выступлении Матвиенко говорит о том, что это самый вредительский закон», — отметила в своем выступлении гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Спикер предположила, что подготовленный законопроект может стопориться из-за разъяснений федеральных Минфина и Минстроя о том, что «в рамках существующего законодательства возможно изменение цены контракта в случае возникновения ситуаций, не зависящих от сторон». И доказать обоснованность роста расходов должна сама подрядная организация. Так стоимость контрактов можно было бы увеличить до 30%.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол , посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

«Но решить этот вопрос Единый стройзаказчик без привлечения правительства региона и местных администраций пока не может», — резюмировала Зинаида Герасимович.

Пока же застройщики вынуждены ждать изменений «вредительского закона». Зачастую, они принимают кардинальные решения. Например, расторгают контракты в одностороннем порядке. Им проще заплатить штраф, чем доводить свои компании до банкротства.