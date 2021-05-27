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Недвижимость

Сельские школы под ударом. Как бюджетные стройки в Алтайском крае разоряют крупного генподрядчика

Компания «Новострой» занимается возведением школ и детских садов в разных уголках Алтайского края. Из-за резкого скачка цен на стройматериалы, увеличения заработной платы работников и невозможности пересмотреть стоимость подписанного контракта генподрядчик может попросту разориться. По ряду объектов он уже ушел в глубокий минус на несколько миллионов рублей. О цифрах ущерба, пессимистическом настрое и лучике надежды рассказал директор «Новостроя» Игорь Новиков в рамках круглого стола, посвященном бюджетным стройка, .

Стройка. Мастерок.
Стройка. Мастерок.
pixabay.com.

Крик о помощи в виде цифр

Накануне в компании «Новострой» посчитали фактические затраты на строительство социальных объектов с учетом удорожания стройматериалов, повышения заработной платы работников, транспорт и т. д. По самым грубым оценкам предполагаемые убытки составили более полумиллиарда рублей.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Потенциально убыточные проекты:

  • 150 млн рублей — средняя школа в селе Ларичиха Алтайского края (330 мест)
  • 110 млн рублей — детский сад в Рубцовске (257 мест)
  • 250 млн рублей — школа в селе Усть-Кокс Республики Алтай (275 мест)
На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

Оценив ущерб, застройщик теперь задается вопросом: что делать в сложившейся ситуации?

«Кредитные ресурсы подходят к концу, собственных оборотных средств нам не хватает, товарных запасов мы не держим на складе, потому что даже не могли предположить, что сложится настолько катастрофическая ситуация с повышением цен», — отмечает Игорь Новиков.

«Как теперь выживать?»

Он заметил, что спасти ситуацию могло бы увеличение стоимости контракта минимум на 30%, обусловленное повышением затрат на строительство соцобъектов.

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

«Я с уважением отношусь к крупным застройщикам, в частности, к руководителям „Жилищной инициативы“ и „Селфа“, но у них ситуация немного проще. У нас (генподрядных организаций) всего один источник дохода — это работа по госзаказами. А девелоперы строят жилье, которое приносит доход. Они могут переложить деньги из одного кармана в другой. А нам что делать? Наши ресурсы заканчиваются. Может быть на складе заказчика есть материалы по цене, заложенной в смете? Тогда мы готовы из них строить», — продолжил свою речь руководитель «Новостроя».

Он добавил, что не менее плачевная ситуация складывается с зарплатами рабочих. Он привел в пример объект в селе Усть-Кокса.

«Стоимость строительства монолитных участков по смете контракта составляет 1,3 тыс. рублей, а я должен платить рабочим 7 тыс. рублей. К этому нужно приплюсовать командировочные и суточные. Разницу мне приходится брать из своего кармана. Как выживать?», — сокрушается строитель.

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

Кроме того, все объекты, на которых работает генподрядчик, находятся на большом расстоянии от краевой столицы. Ему приходится нести затраты еще и не транспортировку рабочих.

«Поэтому, скажите — что дальше делать, как дальше жить и как строить? Объекты мы не бросили, но может прийти тот момент, когда всем станет совсем тяжело», — резюмировал Новиков.

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

Рост цен на стройматериалы в России:

  • Сортовой металлопрокат — 80%
  • Оцинковка — 100%
  • Кабельная продукция — 40%
  • Радиаторы — 10%
  • Газобетонные блоки — 30%
  • Фанера — 50%

Информация предоставлена ассоциацией СРО «Алтайские строители» по данным департамента ценообразования в строительстве ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

«Вредительский закон» и что с ним можно сделать

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

Игорь Новиков отметил, что минстрой и Единый заказчик капитального строительства не бездействуют. Они решают проблему «в рамках своих полномочий и служебных сил».

Так, региональное министерство постоянно находится на связи с федеральными коллегами, в том числе в рамках еженедельных селекторных совещаний. Последнее письмо было отправлено в министерство за подписью губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

«Минстрой России подготовил законопроект, который проходит межведомственное согласование на уровне Совета Федерации и будет направлен в Госдуму на рассмотрение в первом чтении. Законопроект позволяет менять условия контракта в части формирования цены в течение исполнения в случае удорожания работ, дабы соблюсти все обязательства сторон и обезопасить застройщика», — рассказал эксперт.

Сами строители уверены, что помочь им может только отмена Федерального закона ФЗ-44, но представители девелопмента понимают, что это утопия.

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

«Этот вопрос дошел до Совета Федерации. В своем выступлении Матвиенко говорит о том, что это самый вредительский закон», — отметила в своем выступлении гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Спикер предположила, что подготовленный законопроект может стопориться из-за разъяснений федеральных Минфина и Минстроя о том, что «в рамках существующего законодательства возможно изменение цены контракта в случае возникновения ситуаций, не зависящих от сторон». И доказать обоснованность роста расходов должна сама подрядная организация. Так стоимость контрактов можно было бы увеличить до 30%.

На базе &quot;Алтапресс&quot; прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам.
Анна Зайкова.

«Но решить этот вопрос Единый стройзаказчик без привлечения правительства региона и местных администраций пока не может», — резюмировала Зинаида Герасимович.

Пока же застройщики вынуждены ждать изменений «вредительского закона». Зачастую, они принимают кардинальные решения. Например, расторгают контракты в одностороннем порядке. Им проще заплатить штраф, чем доводить свои компании до банкротства.

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