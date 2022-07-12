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Недвижимость

Скульптуру смерти с фонарем вместо косы продают в Новосибирске

Необычная скульптура для дачи продается в Новосибирске за 15 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

Скульптура в виде смерти
Скульптура в виде смерти
Avito

Скульптура выполнена в форме смерти, какой ее нередко представляют в фильмах, мультсериалах и иллюстрациях к различной литературе. Вот только вместо ожидаемой косы в руках она держит фонарь.

Скульптура в виде смерти
Скульптура в виде смерти
Avito
Скульптура в виде смерти
Скульптура в виде смерти
Avito
Скульптура в виде смерти
Скульптура в виде смерти
Avito
Скульптура в виде смерти
Скульптура в виде смерти
Avito

Продавец уточняет, что это ручная работа. Она выполнена из цемента на металлическом каркасе.

«Загрунтована и пропитана влагостойкими материалами. Дождя, не боится», — уточнил автор объявления.

Ранее сообщалось, что комплекс павильонов на трамвайной остановке продается в Бийске. Речь идет об одном остановочном и двух торговых павильонах на остановке «Дом советов», расположенной рядом с трамвайной линией в микрорайоне № 23. Продавец оценил объект в 780 тыс. рублей.

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