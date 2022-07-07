7 июля
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Недвижимость

Трамвайную остановку продают в Бийске за 780 тысяч рублей

Комплекс павильонов на трамвайной остановке продается в Бийске. Об этом сообщает «Бийский рабочий» .

Остановка "Дом советов" в Бийске
Остановка "Дом советов" в Бийске
Фото: domofond.ru

Речь идет об одном остановочном и двух торговых павильонах на остановке «Дом советов», расположенной рядом с трамвайной линией в микрорайоне № 23. Продавец оценил объект в 780 тыс. рублей.

Автор объявления утверждает, что на торговые точки уже имеются арендаторы. По его словам, в дальнейшем объект можно расширить за счет реконструкции павильонов.

Ранее сообщалось, что просторная комната с вместительными шкафом и диваном продается на ул. Веры Кащеевой, 16 в Барнауле.

В придачу к ней новому владельцу достанется балкон со стенами зеленого цвета, комнатными растениями и видом во двор. Стоимость недвижимости — 73,333 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,1 млн рублей.

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