Трамвайную остановку продают в Бийске за 780 тысяч рублей

Речь идет об одном остановочном и двух торговых павильонах на остановке «Дом советов», расположенной рядом с трамвайной линией в микрорайоне № 23. Продавец оценил объект в 780 тыс. рублей.
Автор объявления утверждает, что на торговые точки уже имеются арендаторы. По его словам, в дальнейшем объект можно расширить за счет реконструкции павильонов.
Ранее сообщалось, что просторная комната с вместительными шкафом и диваном продается на ул. Веры Кащеевой, 16 в Барнауле.
В придачу к ней новому владельцу достанется балкон со стенами зеленого цвета, комнатными растениями и видом во двор. Стоимость недвижимости — 73,333 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,1 млн рублей.