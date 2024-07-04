4 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Стильную и уютную двушку с современным ремонтом продают в Барнауле за 4,5 млн рублей

В Барнауле продают двухкомнатную квартиру за 4,5 млн рублей. В ней есть новенькая, недавно отремонтированная кухня, просторная спальня и зал. Объявление разместили на "Авито".

Стильная двушка.
Стильная двушка.
Авито

Площадь квартиры — 48 кв.м.

Комнаты изолированные, санузел и ванная комната совмещенные.

Нeдaвнo был провeдeн косметичecкий peмoнт, в peзультaте чeгo во всeх помeщeниях установлены натяжные потолки. Кроме того, был выполнен капитальный ремонт полов, труб и проводки, что гарантирует комфорт и безопасность жильцам.

Квартира имеет узаконенную перепланировку, за счет которой была увеличена площадь кухни, делая ее более просторной и функциональной.

Расположение в тихом дворе, который не является проездным, создает спокойную обстановку для жизни.

В непосредственной близости находятся школы, детские сады, разветвленная транспортная инфраструктура и разнообразные магазины, что обеспечивает удобство проживания. Все необходимые объекты находятся в шаговой доступности, — указано в объявлении.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость