Стильную и уютную двушку с современным ремонтом продают в Барнауле за 4,5 млн рублей

Площадь квартиры — 48 кв.м.

Комнаты изолированные, санузел и ванная комната совмещенные.

Нeдaвнo был провeдeн косметичecкий peмoнт, в peзультaте чeгo во всeх помeщeниях установлены натяжные потолки. Кроме того, был выполнен капитальный ремонт полов, труб и проводки, что гарантирует комфорт и безопасность жильцам.

Квартира имеет узаконенную перепланировку, за счет которой была увеличена площадь кухни, делая ее более просторной и функциональной.

Расположение в тихом дворе, который не является проездным, создает спокойную обстановку для жизни.

В непосредственной близости находятся школы, детские сады, разветвленная транспортная инфраструктура и разнообразные магазины, что обеспечивает удобство проживания. Все необходимые объекты находятся в шаговой доступности, — указано в объявлении.