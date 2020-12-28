Вся власть строителям. Как будет выглядеть Барнаул, если вместо его главных символов появятся высотки

Очень часто в последнее время мы видим, как в Барнауле вместо старых домов или хорошо знакомых горожанам социальных объектов появляются многоквартирные высотки — точечные объекты или целые кварталы. Altapress решил пофантазировать: каким станет наш город, если вместо его главных символов застройщики возведут элитные жилые комплексы? Мы подключили смекалку и дизайнера, чтобы немного заглянуть в параллельную реальность, где все или почти все застроено жильем.

Буквы БАРНАУЛ и Нагорный парк

Площадка под буквами маленькая и вряд ли подойдет для застройки. Тем не менее в шаговой доступности просто огромное пространство, где мог бы встать большой жилой комплекс с огромной парковкой, детскими и спортивными площадками, готовыми зелеными зонами. Это Нагорный парк.

Общая площадь для застройки внушительная. Если вычесть храмовую территорию, то выйдет целых 16,6 тыс. кв. м. Это даже больше площади «золотого квартала».

Поэтому здесь вполне мог бы появиться элитный жилой компекс с видом на Обь. К тому же под боком храм и «Нагорная лестница», да и «Стрижи» из окон новостроек будут видны как на ладони.

А рядом с буквами «БАРНАУЛ» можно забабахать не менее крупный объект с названием жилого комплекса. Например, ЖК «Нагорный».

Дом под шпилем

На памятник архитектуры начала XX века вряд ли у кого-нибудь поднимется рука.

«Гастроном под шпилем» не настолько стар, но не менее ценен. Как главный элемент архитектурного ансамбля, он задает тон окружающему пространству. Здание завершило период сталинского неоклассицизма в барнаульской архитектуре. На его фасаде и внутреннем обустройстве сказалось влияние ленинградских проектных институтов. Именно они занимались разработкой проекта застройки площади Октября.

Эту часть города облагородили и привели в порядок. Она стала центром притяжения для горожан от мала до велика. Но что, если и здесь вырастет жилой комплекс?

Судя по расположению — самый центр Барнаула — это тоже будет элитное жилье. На площади в несколько тысяч квадратных метров может возникнуть современная высотка с красивой благоустроенной территорией. Он будет ничем не хуже премиум-кварталов на Змеиногорском тракте. Даже лучше — перед окнами центральная площадь.

«Русский чай»

Проспект Красноармейский — одна из старейших улиц Барнаула. Сегодня здесь появляется все больше жилых высоток, число их растет буквально на глазах. Уже в следующем году за зданием «Сити-центра» вырастет новый ЖК. Его планирует построить «Союз».

К слову, застройщики все чаще поднимают вопрос о реновации территорий, застроенных частными домами. Но что, если этим дело не ограничится и возникнет план, по которому на месте старых особняков независимо от их статуса разрешат возводить объекты, приносящие прибыль? Например, жилье.

Если исходить из принятой концепции, то одним из мест под застройку может стать участок, где расположен Дом Шадрина, известный под названием «Русский чай» (пр. Красноармейский, 8). Это памятник архитектуры, построенный в 1913 году.

В деревянном особняке в стиле модерн в первой половине XX века размещались жилые квартиры, затем детский дом и школа, после популярное в советское время кафе «Русский чай». В 1976—1978 годах после пожара здание было реконструировано (архитектор А.П. Долнаков).

Дом занимает площадь более чем в тысячу квадратных метров. В самый раз для точечной застройки. Да, будет тесновато, но современные архитекторы способны разработать проект исходя из разных амбиций девелоперов. А отсутствием вместительных парковок и теснотой уже никого не удивишь. К тому же такое жилье обычно носит приставку VIP и рассчитано на богатых покупателей.

Сереброплавильный завод

Комплекс объектов больше известен в городе под названием «спичка» (в советское время здесь располагалась спичечная фабрика). Это историческое предприятие, работавшее с 1744 по 1893 год.

Сереброплавильный завод является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Сегодня он включает 17 зданий на территории 7,5 га.

С начала 2010-х годов не раз предпринимались попытки восстановить исторический объект. В 2015-м его даже включили в туристический кластер «Барнаул — горнозаводской город», который был поддержан на федеральном уровне.

«Спичка» — не просто памятник, а символ города, часть его бренда.

В 2015 году барнаульский архитектор Александр Деринг организовал традицию субботников по очистке территории бывшего завода, а также приобщению барнаульцев к восстановлению памятника и его изучению.

Место, конечно, перспективное. Здесь могут встать жилые высотки с квартирами и коммерческими помещениями. Место проходное, с большим трафиком, поэтому в таком доме раскупят не только квартиры, но и офисы, помещения для магазины и общепит.

Возле Мемориала Славы

Мемориальный комплекс на Привокзальной площади начали возводить в 1971 году. Место выбрано не случайно: именно отсюда барнаульцы уходили на фронт, сюда же они возвращались в мае 1945 года победителями.

Сначала на площади установили 24-метровую стелу на гранитном постаменте и шестиметровую гранитную группу «Прощание». Скульптуру изготовили в 1970 году на заводе художественного литья в Мытищах, а стелу — на Колыванском заводе из гранита.

Мемориал стоит на огромном участке в 42 с лишним тысячи квадратных метров. Здесь можно развернуться с самым амбициозным объектом комплексной застройки наподобие ЖК «Норд». Помимо нескольких жилых зданий на территории могут поместиться и муниципальные, в том числе детский сад и школа. Вокруг уже возвышаются высотки. Вместе они могли бы составить целый элитный квартал.

Театр драмы

Знаменитое здание Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина десятилетиями украшает открытки, календари и путеводители.

Оно было построено по типовому проекту Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования зрелищных зданий в конце 1972 года (архитекторы Н. Куренной, А. Горшков, А. Лабуренко). Его визитная карточка — широкая парадной лестница, ведущая к пр. Ленина.

Торжественное открытие театрального здания состоялось 11 февраля 1973 года премьерой спектакля «Салават Юлаев» по пьесе М. Карима.

В 2006—2007 годах была проведена масштабная реконструкция объекта. Проект был разработан Архитектурной мастерской Тоскина и «Алтайгражданпроектом». Евгений Тоскин (главный архитектор проекта) поставил задачу сохранить привычный облик здания — памятника культуры, но в то же время его осовременить.

Здание десятилетиями является одним из символов Барнаула и до сих пор не теряет актуальности. В то же время оно стоит в перспективном месте на участке площадью 10,2 тыс. кв. м. Здесь мог бы встать большой и красивый жилой комплекс с благоустроенной по самым современным технологиям территорией, подземной парковкой и, возможно, социальными объектами.

Горы в Барнауле

Конечно, невозможно представить, что жуткие «муравейники» (как их иногда называют наши комментаторы) будут построены, например, возле Мемориала Славы. Но любая фантазия может стать реальностью. Вот вам пример.

Оказывается, в краевой столице вполне мог появиться необычный жилой комплекс, претендующий на звание символа города. Об этом altapress.ru рассказал архитектор Максим Максименко. В составе творческого объединения «Д9» он участвовал в разработке проекта двадцатипятиэтажек, которые могли бы встать на месте речного вокзала.

— В далеком 2014 году активно обсуждалась судьба здания речного вокзала и всерьез рассматривался вариант его сноса и строительства на этом месте жилого комплекса. Мы были против сноса, но оставаться в стороне и наблюдать, как на знаковом для города месте вырастают типовые высотки, не могли.

Так родилась довольно провокационная концепция многофункционального комплекса, целью которой было обратить общее внимание на значимость места, которое требует совершенно другого подхода к проектированию. Силуэт и образ, отсылающий к горным вершинам, показался разработчикам наиболее интересным и перспективным. Это могло бы стать новым символом города.

— У приезжающих туристов или просто гостей города Алтай стойко ассоциируется с горами. До сих пор есть те, кто думает, что Алтайский край и Республика Алтай — это один регион. Прилетая в Барнаул, они ждут, что, выйдя из самолета, тут же увидят вокруг горы. Потом оказывается, что до них ехать еще 400 километров. Поэтому нам показалось логичным, что в столице Алтайского края наконец-то появятся горные вершины.

Максим Максименко отметил, что проект так и остался на бумаге. Необычное решение заинтересовало владельца речного вокзала, но финансировать дальнейшее проектирование он не стал.