26 июля
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Недвижимость

Студию в «хрущевке» с дизайнерским ремонтом продают почти за 7 миллионов рублей

В доме 1968 года постройки в центре Барнаула продают квартиру-студию с дизайнерским ремонтом и теплым полом. Как следует из объявления на «Авито», за эту студию владельцы просят 6 млн 750 тысяч рублей, или 163 835 рублей за кв. метр.

Студия. Барнаул
Студия. Барнаул
avito.ru

Площадь студии на верхнем этаже пятиэтажного дома, скорее всего переделанной из двухкомнатной квартиры, составляет 41,2 кв. метра. По словам автора объявления, в студии сделан «очень дорогой дизайнерский ремонт».

В квартире имеется теплый пол, мебель и техникой. Кроме того, в подарок покупателю владельцы обещают предоставить собственное парковочное место под ключ в нескольких метрах от подъезда.

В районе ул. Молодежной, 39 очень хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности крупные вузы, школы, поликлиника и детский сад.

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