Студию в «хрущевке» с дизайнерским ремонтом продают почти за 7 миллионов рублей

Площадь студии на верхнем этаже пятиэтажного дома, скорее всего переделанной из двухкомнатной квартиры, составляет 41,2 кв. метра. По словам автора объявления, в студии сделан «очень дорогой дизайнерский ремонт».
В квартире имеется теплый пол, мебель и техникой. Кроме того, в подарок покупателю владельцы обещают предоставить собственное парковочное место под ключ в нескольких метрах от подъезда.
В районе ул. Молодежной, 39 очень хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности крупные вузы, школы, поликлиника и детский сад.