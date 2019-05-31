Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Суд отказал общественникам, которые борются за сохранение исторической усадьбы в Барнауле

Центральный суд Барнаула 30 мая отказал организации «Гражданский патруль», которая пыталась добиться, чтобы усадьбу Михайлова, построенную 100 лет назад в Барнауле, внесли в реестр исторических памятников, сообщают «Вести Алтай». Сейчас это здание сносят, чтобы в дальнейшем на этом месте построить новое здание прокуратуры.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Общественники также собирались настоять на проведении экспертизы, чтобы выяснить, имеет ли здание историческую ценность для города. Для этого активисты обратились в Алтайохранкультуру, однако ведомство не стало вмешиваться. Чиновники сослались на то, что охранный статус с усадьбы был снят решением депутатов АКЗС и пересматривать это постановление нет оснований.

«Гражданский партуль» хотел опротестовать бездействие управления по охране памятников в суде Центрального района, но попытка не удалась. Защитники усадьбы готовятся подавать апелляцию в краевой суд.

Игорь Берг,
координатор организации «Гражданский патруль»:

В удовлетворении наших исковых требований отказали в полном объёме. С данным решением суда мы не согласны, не полностью изучены все обстоятельства дела.

Заседание суда 30 мая продлилось около 2,5 часов. Как свидетеля допросили кандидата исторических наук Данила Дегтярёва. Суд заслушал позиции всех сторон и затем вынес решение.

Сейчас идет активный снос усадьбы. От старого здания остался практически только внешний фасад, выходящий на пр. Социалистический.

Ранее прокуратура и губернатор высказали свою позицию по данному вопросу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость