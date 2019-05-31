Суд отказал общественникам, которые борются за сохранение исторической усадьбы в Барнауле

Центральный суд Барнаула 30 мая отказал организации «Гражданский патруль», которая пыталась добиться, чтобы усадьбу Михайлова, построенную 100 лет назад в Барнауле, внесли в реестр исторических памятников, сообщают «Вести Алтай». Сейчас это здание сносят, чтобы в дальнейшем на этом месте построить новое здание прокуратуры.