Суд отказал общественникам, которые борются за сохранение исторической усадьбы в Барнауле

Общественники также собирались настоять на проведении экспертизы, чтобы выяснить, имеет ли здание историческую ценность для города. Для этого активисты обратились в Алтайохранкультуру, однако ведомство не стало вмешиваться. Чиновники сослались на то, что охранный статус с усадьбы был снят решением депутатов АКЗС и пересматривать это постановление нет оснований.
«Гражданский партуль» хотел опротестовать бездействие управления по охране памятников в суде Центрального района, но попытка не удалась. Защитники усадьбы готовятся подавать апелляцию в краевой суд.
Игорь Берг,
координатор организации «Гражданский патруль»:
В удовлетворении наших исковых требований отказали в полном объёме. С данным решением суда мы не согласны, не полностью изучены все обстоятельства дела.
Заседание суда 30 мая продлилось около 2,5 часов. Как свидетеля допросили кандидата исторических наук Данила Дегтярёва. Суд заслушал позиции всех сторон и затем вынес решение.
Сейчас идет активный снос усадьбы. От старого здания остался практически только внешний фасад, выходящий на пр. Социалистический.
Ранее прокуратура и губернатор высказали свою позицию по данному вопросу.