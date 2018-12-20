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Продавцы стройматериалов возведут поселок под Барнаулом

Компания «Сводор», которая занимается продажей строительных материалов, готовится выйти на новый рынок. В 2019 году компания планирует строительство первой улицы поселка ДНТ «Соколенко» около Фирсово под Барнаулом, рассказал altapress.ru коммерческий директор «Сводора» Алексей Шморин.

Проект поселка ДНТ «Соколенко».
Проект поселка ДНТ «Соколенко».
dering.ru

Поселок на 500−700 человек назвали ДНТ (дачное некоммерческое товарищество) «Соколенко». Его особенность в тщательно проработанном благоустройстве. Здесь запланированы парковки с навесами, спортивные и игровые площадки, беговые дорожки, а также благоустройство набережной реки Лосиха. У воды хотят построить пляж, амфитеатр со встроенными гамаками и видовую площадку.

Алексей Шморин,
коммерческий директор компании «Сводор»:

В Барнауле и рядом нет хорошего благоустроенного поселка, если это не элитный пример с домами за 20−25 млн рублей. Мы хотим предложить комфорт, уложившись в сумму около 8 млн рублей за дом. Сейчас общаемся с банкирами, выстраиваем отношения с партнерами, изучаем рынок и спрос. То есть идем к намеченной цели — строительству первой очереди поселка.

Шморин подчеркнул, что ДНТ «Соколенко» — это проект нескольких компаний. Например, в создании концепции и дальнейшей реализации домов участвует агентство недвижимости «Дом». Архитектуру разработала мастерская «Классика» Александра Деринга. «Сводор» берет на себя строительство индивидуальных домов. Проект многоквартирников развивает другой девелопер. Его задача — просчитать их экономику, решить, как организовать продажи.

Строительство домов в «Соколенко» — это еще и активное формирование рынка сбыта строительных материалов «Сводор». В частности компания намерена использовать автоклавный газобетон производства «Сибит».

Алексей Шморин,
коммерческий директор компании «Сводор»:

Мы представляем компанию «Сибит» и видим, что спрос на газобетон растет. Им выкладывают стены многоэтажных домов на основе монолитного каркаса. Таких проектов становится все больше. Например, «Жилищная инициатива» заложила 25-этажный ЖК «Рубин» с заполнением стен газобетоном. Однако у любого сегмента рынка есть свой предел емкости, поэтому мы настроены работать над его расширением.

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