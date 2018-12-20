Продавцы стройматериалов возведут поселок под Барнаулом

Компания «Сводор», которая занимается продажей строительных материалов, готовится выйти на новый рынок. В 2019 году компания планирует строительство первой улицы поселка ДНТ «Соколенко» около Фирсово под Барнаулом, рассказал altapress.ru коммерческий директор «Сводора» Алексей Шморин.

Поселок на 500−700 человек назвали ДНТ (дачное некоммерческое товарищество) «Соколенко». Его особенность в тщательно проработанном благоустройстве. Здесь запланированы парковки с навесами, спортивные и игровые площадки, беговые дорожки, а также благоустройство набережной реки Лосиха. У воды хотят построить пляж, амфитеатр со встроенными гамаками и видовую площадку.

Алексей Шморин,

коммерческий директор компании «Сводор»:

В Барнауле и рядом нет хорошего благоустроенного поселка, если это не элитный пример с домами за 20−25 млн рублей. Мы хотим предложить комфорт, уложившись в сумму около 8 млн рублей за дом. Сейчас общаемся с банкирами, выстраиваем отношения с партнерами, изучаем рынок и спрос. То есть идем к намеченной цели — строительству первой очереди поселка.

Шморин подчеркнул, что ДНТ «Соколенко» — это проект нескольких компаний. Например, в создании концепции и дальнейшей реализации домов участвует агентство недвижимости «Дом». Архитектуру разработала мастерская «Классика» Александра Деринга. «Сводор» берет на себя строительство индивидуальных домов. Проект многоквартирников развивает другой девелопер. Его задача — просчитать их экономику, решить, как организовать продажи.

Строительство домов в «Соколенко» — это еще и активное формирование рынка сбыта строительных материалов «Сводор». В частности компания намерена использовать автоклавный газобетон производства «Сибит».

Алексей Шморин,

коммерческий директор компании «Сводор»: