Огромный дом с панорамными окнами продают в Барнауле за 55 млн рублей. Дом расположен по адресу ул. Солнечная Поляна, 44.

Трехэтажный дом с огромными цветами на стенах продают в Барнауле за 55 млн рублей.

Общая площадь дома 500 кв м. Один "жилой квадрат" тут стоит 110 тыс. рублей.

На первом этаже дома расположен отапливаемый гараж с выходом в дом и в котельную.

В доме есть уютная гостиная с дровяным камином. По вечерам там можно собираться всей семьей и хорошо проводить время.

На втором этаже расположены три спальни, причем одна с отдельной гардеробной и санузлом.

В подвальном помещении расположена хозяйственная комната, спортивный зал, санузел, душевая, туалет, а также котельная.

Во всем доме сделан очень качественный ремонт.

Коммуникации:

Индивидуальное газовое отопление (магистральный газ);

холодная вода - центральная;

горячая вода – подогрев воды осуществляется от газового котла;

два бойлера;

канализация - центральная.

Участок ухожен и благоустроен, высажены шикарные ели и кустарники вокруг дома. Владелец отмечает, что соседи респектабельные, а место само по себе - тихое.

Рядом множество магазинов с качественными товарами и продуктами, кафе и рестораны. В ближайшем окружении развлекательная инфраструктура района: рестораны, школы, садики, фитнес.

Ранее апартаментами с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.